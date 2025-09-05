El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de Banco Sabadell Reuters

Los minoritarios de Sabadell tachan de «ofensiva» la oferta de BBVA

La Asociación de Accionistas Minoritarios del Banco Sabadell (AAMBS), la más numerosa, denuncia que es «un intento evidente de comprar barato»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:26

La pelota de la opa de BBVA ya está en el tejado de los accionistas de Banco Sabadell. Pero la Asociación de Accionistas Minoritarios de ... Banco Sabadell, ha calificado este viernes de «ofensiva» la oferta de la entidad vasca. En el banco vallesano hay unos 200.000 inversores minoritarios que representan alrededor del 49% del capital del banco, por lo que la decisión que adopten estos accionistas puede determinar el futuro de la operación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer en Torrelavega tras un disparo en una disputa familiar
  2. 2

    Asestan un machetazo en la cabeza a un hombre que les perseguía por haberle robado la cartera
  3. 3

    Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
  4. 4 Lácteos Bien Aparecida. Del pasto a la mesa con constancia y futuro
  5. 5

    El ciclismo se alzó por encima de las banderas
  6. 6

    Último intento para cerrar un acuerdo para la subida salarial docente antes de la huelga
  7. 7

    La inminente finalización del contrato impide al Gobierno de Cantabria sancionar a Ryanair
  8. 8

    En el Seve, tras los recortes de Ryanair: pasajeros indignados y también resignados
  9. 9

    La elegancia indiana regresa a Torrelavega de la mano de María José Mínguez
  10. 10

    Cantabria vivirá un fin de semana a más de 30 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los minoritarios de Sabadell tachan de «ofensiva» la oferta de BBVA

Los minoritarios de Sabadell tachan de «ofensiva» la oferta de BBVA