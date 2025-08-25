Renfe vende un 25% más de billetes con el Verano Joven Durante estos más de dos meses de aplicación de las rebajas para jóvenes se ha expedido una media de 40.000 billetes diarios, superando los 2,5 millones en total

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:55

Renfe ha vendido más de 2,5 millones de billetes de Verano Joven desde que dicho programa arrancara el pasado 19 de junio hasta el 21 de agosto, lo que supone un aumento del 25% respecto al mismo período del pasado año, en el que se vendieron más de 2 millones de billetes, según ha indicado en un comunicado la compañía ferroviaria este lunes.

En concreto, esta iniciativa ofrece descuentos para usuarios de entre 18 y 30 años (ambos inclusive) para viajar este verano por España y el resto de Europa entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025.

Así, durante estos más de dos meses de aplicación del Verano Joven se ha expedido una media de 40.000 billetes diarios, al tiempo que se ha vendido cerca del mismo número de billetes que en la edición completa del programa durante el año pasado, en la que se emitieron 2,6 millones de billetes.

Rebajas del 50% en trenes de alta velocidad y larga distancia

Renfe ha recordado que los billetes para los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 30 años cuentan con rebajas del 50% en trenes de Alta Velocidad (AVE y Avlo) y Larga Distancia, con un descuento máximo de 30 euros por título. Los descuentos ascienden también al 50% para los billetes sencillos Avant y al 90% para el resto de los servicios de Media Distancia o de la red de Ancho Métrico.

El programa Verano Joven ofrece también descuentos del 50% en el Global Flexible de Interrail de diez días en dos meses, siempre que se adquiera a través de Renfe. Además de dichas rebajas, la compañía ferroviaria incluye una promoción adicional para jóvenes de entre 18 y 30 años que sean miembros de su plan de fidelización Más Renfe con un viaje gratis.

Gracias a esta promoción, cada dos viajes realizados este verano bajo la promoción Verano Joven en trenes AVE, Avlo y Larga Distancia y fidelicen sus billetes, obtendrán un viaje gratis.

De esta manera, cada dos viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025 y que pertenezcan al programa Más Renfe, los viajeros obtendrán un código de descuento del 100% para comprar un billete en trenes directos seleccionados de AVE y Larga Distancia (máximo de dos códigos por cliente de Verano Joven), para viajar hasta el 31 de diciembre de 2025.

Por último, Renfe ha detallado que el cálculo de los viajes realizados así como la entrega de los códigos se hará al finalizar la campaña, después del 30 de septiembre de 2025.

