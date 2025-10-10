El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Último día para acudir a la opa: BBVA y Sabadell se la juegan bajo el foco de la CNMV

El resultado se conocerá el próximo 17 de octubre, con la duda sobre si el mismo dará lugar o no a una segunda opa

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:56

Comenta

Llegó el día. Los accionistas de Banco Sabadell tienen hasta este viernes a las doce de la noche para decidir si aceptan la opa de ... BBVA, en una jornada de alto voltaje marcada por la guerra de cifras que ha estado presente durante estos 17 largos meses de proceso. Una batalla en la que cada entidad ha intentado defender su postura y objetivos pero que ha terminado con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) bajando al barro para pedir calma y evitar posibles especulaciones que afecten a los accionistas.

