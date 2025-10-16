El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de BBVA Carlos Torres en la celebración de una junta de accionistas de la entidad Reuters

BBVA fracasa en su opa sobre el Sabadell y solo logra un 25% de aceptación

La entidad vasca se queda sin opciones y debe abandonar por completo la operación

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:29

Comenta

Solo el 25,33% de las acciones del Sabadell sobre las que se dirigía la opa de BBVA han respondido favorablemente, supone el 25,47% ... de los derechos de voto. El banco vasco no ha logrado llegar si quiera al 30% y cierra así su intento de adquirir la entidad catalana con un fracaso. El resultado ha sido dado a conocer por el regulador de los mercados, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la tarde de este jueves.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  2. 2

    «Van a tener que talar los árboles. Son ellos o que se hundan nuestras casas»
  3. 3

    Buscan a un hombre de 52 años en una urbanización abandonada de Renedo de Piélagos
  4. 4

    El acuerdo de Sanidad con Santa Clotilde para enviar pacientes los próximos 16 años costará 216 millones
  5. 5 Aparece un coche desvalijado y sin ruedas en La Carmencita de Torrelavega
  6. 6

    Nuevas imágenes del proyecto de El Sardinero explicadas por el responsable del estudio
  7. 7 Arranca la rehabilitación del parque de Las Llamas con el cambio de las estructuras metálicas y de madera
  8. 8 Juan del Val escala a la cima del Planeta con una novela de amor
  9. 9 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
  10. 10

    La alcaldesa de Santander desoye a los vecinos y continúa con la modificación del aparcamiento de Mataleñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes BBVA fracasa en su opa sobre el Sabadell y solo logra un 25% de aceptación

BBVA fracasa en su opa sobre el Sabadell y solo logra un 25% de aceptación