Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España, y Marta Alonso, directora de la Territorial Norte de BBVA en España, en la presentación del informe en el Hotel Bahía.

BBVA prevé que el crecimiento del PIB de Cantabria se modere del 2% al 1,6% en 2026 lastrado por la industria

El informe presentado este miércoles por el Servicio de Estudios de BBVA confirma el empuje del turismo y estima que la región creará 5.500 nuevos empleos durante 2025-2026

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:20

El Servicio de Estudios de BBVA ha presentado este miércoles el informe 'Situación Cantabria 2025' con sus previsiones económicas para la región. Dicho análisis pone ... sobre la mesa un diagnóstico para Cantabria en el que su PIB podría crecer en torno al 2,0% el presente ejercicio, una cifra que supera con holgura la media de la eurozona (0,9%) y que, aunque se queda por debajo del promedio nacional (2,5%), refleja un ritmo «sólido de avance». Detrás de este empuje se encuentra una demanda interna que no afloja —alimentada por el gasto de los hogares— y un turismo que sigue siendo uno de los grandes motores de la región, tanto el de sello nacional como el internacional. No obstante, mirando hacia 2026, BBVA Research proyecta una leve desaceleración, con un crecimiento del 1,6%, en un entorno marcado por un sector industrial que no termina de arrancar, una Europa aún convaleciente y una incertidumbre política y comercial que no da tregua.

