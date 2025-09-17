BBVA prevé que el crecimiento del PIB de Cantabria se modere del 2% al 1,6% en 2026 lastrado por la industria

El Servicio de Estudios de BBVA ha presentado este miércoles el informe 'Situación Cantabria 2025' con sus previsiones económicas para la región. Dicho análisis pone ... sobre la mesa un diagnóstico para Cantabria en el que su PIB podría crecer en torno al 2,0% el presente ejercicio, una cifra que supera con holgura la media de la eurozona (0,9%) y que, aunque se queda por debajo del promedio nacional (2,5%), refleja un ritmo «sólido de avance». Detrás de este empuje se encuentra una demanda interna que no afloja —alimentada por el gasto de los hogares— y un turismo que sigue siendo uno de los grandes motores de la región, tanto el de sello nacional como el internacional. No obstante, mirando hacia 2026, BBVA Research proyecta una leve desaceleración, con un crecimiento del 1,6%, en un entorno marcado por un sector industrial que no termina de arrancar, una Europa aún convaleciente y una incertidumbre política y comercial que no da tregua.

En términos de renta por habitante, la comunidad podría salir especialmente bien parada. Según los cálculos del banco, el PIB per cápita en Cantabria avanzará más que la media del país, con un crecimiento estimado del 1,4% en 2025 y del 0,9% en 2026 —frente al 1,2% y 0,4% para el conjunto de España, respectivamente—, gracias en parte a una mejora más firme de la productividad. Si se cumplen estas previsiones, a finales de 2026 la región habrá superado en 7,2 puntos los niveles de PIB per cápita de 2019, dejando atrás el crecimiento del promedio nacional (4,5 puntos). Un escenario que, además, podría venir acompañado de una caída del paro hasta el 7,5% y la creación de 5.500 nuevos empleos durante el bienio 2025-2026.

Estas previsiones se recogen en el informe de la entidad bancaria presentado en el Hotel Bahía este miércoles por la mañana por Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España, y Marta Alonso, directora de la Territorial Norte de BBVA. El documento destaca que la economía cántabra mantendrá su robustez el próximo año, pero advierte de que hay indicios de que no aguante el ritmo. Las amenazas que asoman en el horizonte —desde los vaivenes en la política arancelaria estadounidense, frente a la que preocupa un alcance indirecto, hasta la lentitud del sector industrial— podrían enfriar la marcha de crecimiento a medida que avance el próximo ejercicio. Aun así, a finales de 2026, el PIB per cápita regional se situaría por encima de los niveles previos a la pandemia.

Los datos del presente año revelan una evolución favorable del empleo en Cantabria, al menos en el primer semestre. No obstante, el impulso podría haber perdido fuerza durante el tercer trimestre, especialmente por los ajustes en el empleo industrial. Aun así, en términos interanuales, la región sigue avanzando al mismo ritmo que el conjunto del país. El área urbana de Santander lidera el crecimiento de la afiliación, mientras que en otras zonas los resultados son más contenidos. Tal como ha venido ocurriendo en años anteriores, el tirón del empleo se concentra en el sector público, las actividades profesionales y el comercio. En el lado opuesto, agricultura e industria siguen ofreciendo un rendimiento modesto, lo que frena una expansión laboral más equilibrada.

En cuanto al consumo, el gasto con tarjetas nacionales mantiene una trayectoria ascendente, aunque ya no con la intensidad de años pasados. La buena noticia es que la desinflación y la bajada de tipos de interés podrían seguir actuando como palancas del gasto de los hogares. De hecho, el desembolso total realizado en Cantabria con tarjetas BBVA —tanto por clientes nacionales como extranjeros— creció un 14,4% en 2024 y se ha acelerado hasta un notable 20,1% en lo que va de 2025. El mayor dinamismo se ha concentrado en bares y restaurantes, supermercados, grandes superficies y otros consumos cotidianos, mientras que el gasto en electrónica comienza a perder chispa.

A esta reactivación del consumo privado se ha sumado el empuje del sector público. En 2024, el Gobierno de Cantabria aumentó significativamente el gasto en consumo, que alcanzó un peso del 13,1% sobre el PIB regional, muy por encima de la media autonómica (10,8%). Este incremento se debe principalmente al refuerzo de los servicios públicos esenciales, como sanidad y educación, y al aumento de la remuneración de los empleados públicos. Sin embargo, los datos del primer semestre de 2025 ya apuntan a una cierta moderación del gasto público. Todo indica que, si se aplican con rigor las medidas de contención previstas en el plan presupuestario, esa tendencia a la desaceleración podría consolidarse en los próximos meses.