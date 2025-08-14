BBVA recurre al Supremo las condiciones que Moncloa impuso a su opa al Sabadell
Argumenta que las exigencias del Gobierno producen indefensión y perjuicio irreparable y afirma que acudir a la Justicia no interfiere en la opa
Jueves, 14 de agosto 2025, 16:23
BBVA ha puesto toda la carne en el asador para seguir adelante con la opa al Sabadell. Así, no solo mantiene la determinación a pesar ... de que el banco catalán haya vendido su filial inglesa, el TSB, y anunciado un reparto de dividendos de 2.500 millones, sino que ha llevado al Gobierno de España a los tribunales. Según han confirmado fuentes del entorno del banco vasco, la entidad presidida por Carlos Torres ha recurrido al Tribunal Supremo las condiciones impuestas por el Consejo de Ministros.
Moncloa estableció que, de salir adelante la opa, BBVA debería mantener los dos bancos como entidades separadas y con gestiones diferenciadas durante tres años, prorrogables dos más. La medida supuso un impacto en el calendario de las sinergias que el banco vasco esperaba obtener 850 millones anuales con la operación. No las eliminaba, pero sí las retrasaba en el tiempo y se presentaron como un obstáculo más para la operación.
El caso es que BBVA presentó el pasado 15 de julio un recurso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la resolución del Consejo de Ministros.
