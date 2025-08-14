El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

BBVA recurre al Supremo las condiciones que Moncloa impuso a su opa al Sabadell

Argumenta que las exigencias del Gobierno producen indefensión y perjuicio irreparable y afirma que acudir a la Justicia no interfiere en la opa

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 14 de agosto 2025, 16:23

BBVA ha puesto toda la carne en el asador para seguir adelante con la opa al Sabadell. Así, no solo mantiene la determinación a pesar ... de que el banco catalán haya vendido su filial inglesa, el TSB, y anunciado un reparto de dividendos de 2.500 millones, sino que ha llevado al Gobierno de España a los tribunales. Según han confirmado fuentes del entorno del banco vasco, la entidad presidida por Carlos Torres ha recurrido al Tribunal Supremo las condiciones impuestas por el Consejo de Ministros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  2. 2

    «He decidido dar este paso adelante en mi carrera», dice Villalibre
  3. 3

    «Ya no busco ser una estrella, llevo mucho viviendode la música y con eso me siento satisfecho»
  4. 4 El concierto de Edurne y la orquesta Paris de Noia despedirán el verano en Noja
  5. 5

    Cantabria se prepara para un viernes festivo abrasador: 37º en Santander y 41º en Torrelavega
  6. 6

    Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»
  7. 7 Las tormentas dejan granizo en algunos puntos de Cantabria
  8. 8

    El Ministerio se niega a activar a la BRIF de Ruente y los bomberos explotan: «Es una vergüenza»
  9. 9

    La nueva imagen del paseo de Gamazo
  10. 10

    La Aemet eleva mañana la alerta a nivel rojo por temperaturas cercanas a 40º en el litoral cántabro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes BBVA recurre al Supremo las condiciones que Moncloa impuso a su opa al Sabadell

BBVA recurre al Supremo las condiciones que Moncloa impuso a su opa al Sabadell