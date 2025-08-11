El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

BBVA sigue adelante con la opa sobre el Sabadell

El banco vasco confirma su determinación de adquirir la entidad catalana a pesar de la venta del TSB, el reparto de dividendos y las condiciones impuestas por Moncloa

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:16

BBVA seguirá adelante con la opa sobre el Sabadell. A pesar de la venta de la filial inglesa de la entidad catalana, el TSB, ... y el reparto de 2.500 millones de dividendos a su cuenta, y de la exigencia del Gobierno de España de mantener las dos entidades sin fusión comercial. El banco presidido por Carlos Torres sigue viendo rentabilidad en la compra del vallesano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria se achicharra con máximas que rozan los 40 grados en el sur de la región
  2. 2

    «La turborrotonda de Valdecilla es un infierno»
  3. 3

    Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras
  4. 4

    La nueva forma, más barata, de hacer turismo de autocaravana
  5. 5

    Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados
  6. 6

    Gema Igual, sobre las ratas en Santander: «No conozco ninguna ciudad donde no haya»
  7. 7

    «Nunca he creído que Santander esté masificado, hay margen de crecimiento»
  8. 8 Rescatan a una pareja de franceses que quedó atrapada por la marea en una roca de Noja
  9. 9

    El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día
  10. 10

    Tira a un joven de su patín eléctrico, le obliga a llevarle de paquete y, finalmente, le roba el vehículo en Santoña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes BBVA sigue adelante con la opa sobre el Sabadell

BBVA sigue adelante con la opa sobre el Sabadell