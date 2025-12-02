El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un barco cántabro rastrea bocarte por el Cantábrico con el sol despuntando. Andres Fernández

El bocarte se dispara en el Cantábrico y la cifra de juveniles dobla la media histórica

Los biólogos destacan la «buena salud de la especie» y reclaman seguir gestionado las pesquerías en base a criterios científicos

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

El bocarte en el Cantábrico goza de buena salud, lo que anticipa una buena costera en 2026. La especie crece en el último ejercicio, con ... una cifra de juveniles que duplica la media histórica de las últimas dos décadas. Estas son las principales conclusiones de la campaña científica Juvena 2025, impulsada por el Gobierno vaco y coordinada por el centro tecnológico AZTI. Unos exámenes periódicos donde se evalúa la población en el Golfo de Vizcaya.

