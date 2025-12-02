El bocarte se dispara en el Cantábrico y la cifra de juveniles dobla la media histórica

El bocarte en el Cantábrico goza de buena salud, lo que anticipa una buena costera en 2026. La especie crece en el último ejercicio, con ... una cifra de juveniles que duplica la media histórica de las últimas dos décadas. Estas son las principales conclusiones de la campaña científica Juvena 2025, impulsada por el Gobierno vaco y coordinada por el centro tecnológico AZTI. Unos exámenes periódicos donde se evalúa la población en el Golfo de Vizcaya.

Las estimaciones confirman un nivel de abundancia alta y sitúan la biomasa de juveniles en 544.781 toneladas. Esta cifra duplica la media histórica y supone un incremento notable respecto a las 255.344 toneladas registradas en 2024.

El dato 544.781 toneladas conforman la biomasa de juveniles, por las 235.344 de 2024.

Los resultados de la campaña, desarrollada entre el 5 de septiembre y el 10 de octubre, anticipan un buen reclutamiento para la próxima temporada costera de 2026 y refuerzan las previsiones que ya marcó la prospección Bioman en el mes de mayo. Esta otra evaluación, también liderada por AZTI, estimó una biomasa adulta elevada y una alta producción de huevos.

Ambos estudios, en el marco de los programas de seguimiento del Gobierno vasco y el Ministerio de Agricultura, proporcionan una radiografía completa del ciclo vital de la especie, esencial para la gestión adaptativa y sostenible de uno de los recursos más valiosos del litoral cantábrico. «Los datos de 2025 reflejan la buena salud de la especie y refuerzan la importancia de seguir apostando por una gestión de las pesquerías basada en conocimiento científico», afirma Leandro Azkue, viceconsejero de Pesca y Desarrollo Litoral del Ejecutivo vasco en un comunicado. La combinación de las series Juvena y Bioman permite estimar con precisión el reclutamiento y la evolución del stock, información esencial para la evaluación científica que realiza el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM).

La abundancia estimada este año por Juvena, que cubrió un área total de 38.160 millas náuticas cuadradas, confirma la «excelente supervivencia» de los juveniles nacidos en primavera y evidencia unas condiciones oceanográficas y de productividad «muy favorables» para el desarrollo larvario y juvenil.

«El bocarte europeo es una especie de vida corta y alta variabilidad interanual, muy sensible a las condiciones oceanográficas del Golfo de Vizcaya. Su ciclo vital, de apenas dos a tres años, y su reproducción dependiente de factores como la temperatura del agua, la disponibilidad de alimento o las corrientes oceánicas, hacen que su biomasa varíe notablemente de un año a otro», explica Rogelio Pozo, CEO de AZTI.

El tamaño medio de los juveniles analizados se situó en 6,3 centímetros, un valor por debajo del promedio de la serie, algo habitual en años con elevada supervivencia de la puesta.

Campaña de 2025

La costera del presente ejercicio se cerró sin agotar toda la cuota, de 28.600 millones de kilos. En concreto, las cofradías de Cantabria anunciaron en junio que daban por terminada la primera parte de la temporada tras consumir el 85% de las capturas permitidas.

La pesquería comenzó el 10 de marzo, una semana más tarde de lo habitual por la entrada de un nuevo modelo de gestión de esta especie, que giraba en torno al cambio de topes diarios por barco a un límite para las organizaciones de productores.

Dicha modificación, introducida a instancias de los cabildos cántabros y vascos, perseguía una mayor rentabilidad de las capturas y, no menos importante, evitar el cierre prematuro del caladero por agotar la cuota antes de tiempo, como ya sucediera en 2024.

toneladas conforman la biomasa de juveniles, por las 235.344 de 2024.