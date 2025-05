Bridgestone, en primera línea en la manifestación del Primero de Mayo de Santander

EFE Santander Jueves, 1 de mayo 2025, 16:34 Comenta Compartir

Los líderes de CCOO y UGT en Cantabria, Rosa Mantecón y Mariano Carmona, han pedido a las administraciones y al Gobierno regional que trabajen y «aprieten» para que se mantengan los puestos de trabajo y se minimice o retire el expediente de regulación de empleo previsto para la planta de Bridgestone en Puente San Miguel (Reocín).

Ambos líderes sindicales lo han dicho así al ser preguntados por los periodistas antes de la manifestación del Primero de Mayo en Santander, en la que ha participado un grupo de trabajadores de la planta de Bridgestone en Puente San Miguel, donde la dirección ha planteado un expediente de regulación que prevé la salida de 211 trabajadores y cuyo periodo de consultas se retoma el próximo lunes.

La plantilla de Bridgestone «lleva soportando varios años de recortes» y «ahora mismo tiene encima de la mesa una propuesta de un ERE salvaje», ha lamentado la secretaria de CCOO en Cantabria, Rosa Mantecón.

La líder de CCOO ha pedido «prudencia. Lo primero que hay que hacer es trabajar para que se minimicen los efectos de este expediente de regulación«, ha dicho.

Y ha reclamado a todas las administraciones «que a día de hoy están metiendo la mano en este asunto» que «trabajen en esta línea».

«Porque ante una propuesta de un despido que se toma a miles de kilómetros de Cantabria sin tener en cuenta a las familias, sin tener en cuenta a las comarcas, solamente teniendo en cuenta la situación y las cuentas de resultados de la empresa, las administraciones de Cantabria y españolas lo que tienen es que garantizar que las empresas que han venido a explotar los recursos de un territorio generen beneficios y prosperidad en la tierra donde se instalan», ha manifestado.

Así, Mantecón ha demandado a las administraciones que trabajen para que se mantenga el empleo en la planta de Puente San Miguel.

El líder de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, por su parte, ha destacado «el máximo respeto» a la negociación que está haciendo el comité de empresa con la dirección de Bridgestone, pero ha considerado que «es inevitable pedir la responsabilidad social a las empresas».

Carmona ha reivindicado el esfuerzo de la plantilla de Puente San Miguel y ha denunciado que los 211 despidos que se plantean «prácticamente condenan al cierre».

«Hace 30 años en Bidgestone se comían todo el negro humo del mundo mundial, se trabajaba en unas condiciones que eran muy duras, se manejaban pesos que eran muy duros... y no puede ser que un grupo que tiene beneficios a nivel mundial ahora decida no ser socialmente responsable, no sé en base a qué, y marcharse de un territorio», ha aseverado.

Ha insistido en que las empresas que reciben ayudas «tienen que ser responsables con el territorio en el que trabajan».

«Vamos a ver lo que da de sí la negociación», ha reiterado, antes de apuntar que el Gobierno «tiene que apretar para que Bridgestone retire el ERE que tiene encima de la mesa». Ha recalcado que «hay que buscar soluciones». «Habrá que buscar nichos de mercado», ha concluido.