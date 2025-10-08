El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cinco compañías fueron multadas en 2024 EFE

Bruselas expedienta a España por las multas a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano

La Comisión Europea considera que la norma española restringe la libertad de fijación de precios, pero asociaciones de consumidores critican «la fuerza de la industria» para imponer su posición

Edurne Martínez
Olatz Hernández

Edurne Martínez y Olatz Hernández

Madrid | Bruselas

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:42

Comenta

Golpe a la medida tomada recientemente por el Ministerio de Consumo a las aerolíneas 'low cost' que cobran por el equipaje de cabina, entre otras ... cuestiones que los pasajeros deben pagar extra. La Comisión Europea anunció este miércoles un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano o reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.

