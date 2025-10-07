El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Bruselas propone elevar los aranceles europeos al acero al 50%

La iniciativa, que debe recibir el respaldo del Consejo y la Eurocámara, busca proteger al sector del acero y frenar la llegada de materiales chinos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 7 de octubre 2025, 17:28

Comenta

La Comisión Europea quiere proteger al sector europeo del acero de la sobrecapacidad global. Este martes Bruselas ha propuesto limitar las importaciones libres de aranceles ... a 18,3 millones de toneladas al año, lo que supone una reducción del 47% respecto a la cuota marcada en 2024, y duplicará los aranceles para las importaciones que superen esa barrera hasta el 50%, frente al 25% que se aplicaba anteriormente. La propuesta de la Comisión deberá ahora recibir el respaldo de los Veintisiete y del Parlamento Europeo para entrar en vigor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo
  2. 2 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  3. 3 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  4. 4

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  5. 5

    Dos plantas en peligro de extinción obligan a adaptar la obra de los eólicos en El Escudo
  6. 6

    Las dos constructoras de teleféricos más fuertes del mundo pugnarán por Vega de Pas
  7. 7

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  8. 8

    Ascienden a 3.907 las cántabras que se han hecho la mamografía de cribado y esperan resultados
  9. 9

    Cinco rutas por Cantabria para un fin de semana de otoño
  10. 10

    La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander protesta en el Pleno por el «incumplimiento» de los acuerdos laborales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Bruselas propone elevar los aranceles europeos al acero al 50%

Bruselas propone elevar los aranceles europeos al acero al 50%