El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Punto de recarga de coches eléctricos en la calle Calderón de la Barca, en Santander. Roberto Ruiz

Cantabria pide al Ministerio más fondos para el Plan Moves al agotar su partida de 2,2 millones en menos de un mes

La tercera edición de estos incentivos para la venta de vehículos eléctricos recibe más de 800 solicitudes de particulares

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:35

Comenta

El Gobierno de Cantabria ha pedido al Ministerio de Transición Ecológica que amplíe los fondos del Plan Moves III, destinados al fomento de la compra ... de vehículos eléctricos, después de agotar en menos de un mes la partida de 2,2 millones asignada a la región para incentivar este tipo de adquisiciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  2. 2

    Herido grave un motorista de 25 años tras una caída en el Escudo
  3. 3

    Una detenida por robar en un supermercado de Santander y pegar a una empleada que le llamó la atención
  4. 4 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  5. 5

    Los funcionarios con dependientes a su cargo tendrán jornada intensiva en verano y preferencia para las vacaciones
  6. 6

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  7. 7

    El Ministerio avanza por primera vez la fecha en la que el tren a Bilbao entrará en servicio: «Antes de 2050»
  8. 8

    Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija
  9. 9

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  10. 10

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cantabria pide al Ministerio más fondos para el Plan Moves al agotar su partida de 2,2 millones en menos de un mes

Cantabria pide al Ministerio más fondos para el Plan Moves al agotar su partida de 2,2 millones en menos de un mes