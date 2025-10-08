Cantabria pide al Ministerio más fondos para el Plan Moves al agotar su partida de 2,2 millones en menos de un mes

El Gobierno de Cantabria ha pedido al Ministerio de Transición Ecológica que amplíe los fondos del Plan Moves III, destinados al fomento de la compra ... de vehículos eléctricos, después de agotar en menos de un mes la partida de 2,2 millones asignada a la región para incentivar este tipo de adquisiciones.

Según explicó este miércoles la Consejería de Industria, en la región se han recibido más de 800 peticiones de particulares. «La convocatoria, que contempla como subvencionables las operaciones de venta realizadas desde el pasado 1 de enero de 2025, ha permitido dar cobertura a un gran número de adquisiciones, acelerando la renovación del parque móvil de la región hacia tecnologías no contaminantes», señaló el Ejecutivo.

Eduardo Arasti «Con estas ayudas eliminamos barreras económicas y fomentamos una tecnología limpia que es clave para el futuro de nuestro transporte»

El Gobierno de Cantabria insistió en un comunicado en que siguen existiendo fondos disponibles para otras categorías de beneficiarios, tales como empresas, trabajadores autónomos y entidades locales que deseen incorporar vehículos eléctricos a sus flotas, que todavía pueden solicitar ayudas.

Asimismo, la convocatoria para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, «clave para el desarrollo de una infraestructura que soporte el crecimiento del vehículo eléctrico en la región», continúa abierta para todos los destinatarios, incluyendo a particulares, comunidades de propietarios y empresas, insistió.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, destacó «la apuesta de los ciudadanos de Cantabria por la movilidad sostenible y prueba de ello es que la convocatoria de este año del Plan Moves III para la compra de vehículos eléctricos ha superado todas las expectativas hasta el punto de que se ha agotado en un mes. Desde que se publicara la convocatoria de ayudas el pasado 31 de julio, la Dirección General de Industria, Energía y Minas ha recibido más de 800 solicitudes de ciudadanos, un ritmo de demanda que ha agotado los fondos en un tiempo record», detalló Arasti.

«Herramienta crucial»

En paralelo, el consejero quiso destacar la importancia estratégica de esta iniciativa, a la que se refirió como «una herramienta crucial para que Cantabria avance en sus compromisos medioambientales y para que nuestros ciudadanos y empresas sean protagonistas de la revolución de la movilidad eléctrica».

A su juicio, «con estas ayudas eliminamos barreras económicas y fomentamos una tecnología limpia que es clave para el futuro de nuestro transporte«, subrayó, para valorar el esfuerzo de los técnicos en acelerar las tramitaciones de los diferentes expedientes.

Además, animó a particulares, empresas y autónomos a aprovechar los fondos aún disponibles para dar el paso necesario hacia la movilidad eléctrica, «contribuyendo así a la descarbonización del transporte en Cantabria y al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad».