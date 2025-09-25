Cantabria es la región con mayor tasa de absentismo en el segundo trimestre Un estudio de Randstad da a la comunidad un porcentaje de 9,2%, el más alto de España y más de dos puntos por encima de la media nacional del 7%

H. R. Santander Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:58 Comenta Compartir

Cantabria no mejora en lo que respecta a absentismo laboral, va a más. En esa dirección apunta el informe del segundo trimestre de 2025 de Randstad Research, elaborado partir de los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE. Dicha fotografía coloca a la región como la comunidad autónoma con mayor tasa de absentismo en dicho periodo al situarse en el 9,2%, más de dos puntos por encima de la media nacional (7%).

El estudio indica que la tasa de absentismo en la región ha registrado un incremento interanual de 1,6 puntos porcentuales en el segundo trimestre, también el mayor del país. En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT), la tasa se situó en el 6,8% en el citado periodo, con un incremento interanual de un punto.

Además, en Cantabria se ha registrado en el segundo trimestre una media de 24,92 horas no trabajadas por empleado, de las cuales 10,32 horas fueron por IT. Estas cifras equivalen a más de tres días ausentes en todo el trimestre. En comparación, la media nacional fue de 21,81 horas no trabajadas, de las cuales 8,28 horas fueron por IT.

Por comunidades autónomas, justo después de Cantabria está Canarias, con el 8,8%. Tras estas dos comunidades, se sitúan País Vasco, Galicia (8,5%) y Asturias (8,1%). Los menores niveles de absentismo se dieron en Baleares (5,5%), Comunidad de Madrid (6,1%) y Comunidad Valenciana (6,4%). Las comunidades autónomas donde más ha aumentado el absentismo también ha sido Cantabria, con 1,6 puntos, seguida de Andalucía, con siete décimas, hasta el 6,9%; y Galicia, Murcia y Navarra, todas ellas con un incremento de cinco décimas. Solo dos comunidades autónomas han registrado un descenso del absentismo: La Rioja, del 0,4%, y Extremadura, del 0,1%, hasta el 6,8%. Por su parte, Cataluña (7%) no ha registrado variación.

En el conjunto del mercado laboral español, el nivel de absentismo se situó en el segundo trimestre de este año en el 7% de las horas pactadas, lo que representa un repunte de tres décimas respecto a los datos registrados un año antes. En el caso del absentismo por IT o con baja médica, la tasa del segundo trimestre fue del 5,5%, dos décimas superior a la contabilizada en el segundo trimestre del año anterior.

Entre los tres grandes sectores económicos, la industria es el que concentra un mayor absentismo, con el 7,4% del total de las horas pactadas, seguido de servicios, con el 7%, y la construcción, con un 5,5%. En el caso del absentismo por IT, se ha situado en el 5,7% en la industria, el 5,5% en los servicios y el 4,6% en la construcción.

Las actividades que presentan un mayor absentismo son Actividades postales y de correos (12,1%), Servicios a edificios y Jardinería (11,5%), Asistencia en establecimientos residenciales (10,7%) y Recogida, tratamiento y eliminación de residuos (10,6%). Por el contrario, las actividades con menor absentismo son Actividades relacionadas con el empleo (3%), Programación, consultoría y actividades relacionadas con la informática (3,6%), Actividades jurídicas y de contabilidad (3,6%) y Edición (3,8%).