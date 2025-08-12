El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jóvenes comprueban anuncios de alquiler en un tablón. DM

Cantabria tiene la segunda tasa de emancipación juvenil más baja del país

Aunque la tasa de actividad entre menores de 30 años alcanza ya el 45,7%, se mantiene 8,7 puntos por debajo de la media estatal

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 19:46

Los indicadores laborales de Cantabria y su economía, a grandes rasgos, van en la buena dirección. Al menos es lo que asegura la secretaria general ... de Comisiones Obreras en la comunidad, Rosa Mantecón, que reconoce que «nunca había habido tanta gente trabajando en la región y el desempleo está ya en niveles de 2008». Sin embargo, esa bonanza no se está reflejando en la misma medida en los jóvenes. Así lo ha destacado este martes la secretaria durante la presentación del informe 'Situación sociolaboral de la juventud en Cantabria', que además de hablar de que la tasa de empleo en las nuevas generaciones no está creciendo al mismo ritmo que lo hace la media española, incidió en el «problema habitacional» que deben soportar, ya que en la región «menos del 14% de la juventud está emancipada, casi tres puntos por debajo de la media del país y la segunda tasa más baja de todas las comunidades».

