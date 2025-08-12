Cantabria tiene la segunda tasa de emancipación juvenil más baja del país

Los indicadores laborales de Cantabria y su economía, a grandes rasgos, van en la buena dirección. Al menos es lo que asegura la secretaria general ... de Comisiones Obreras en la comunidad, Rosa Mantecón, que reconoce que «nunca había habido tanta gente trabajando en la región y el desempleo está ya en niveles de 2008». Sin embargo, esa bonanza no se está reflejando en la misma medida en los jóvenes. Así lo ha destacado este martes la secretaria durante la presentación del informe 'Situación sociolaboral de la juventud en Cantabria', que además de hablar de que la tasa de empleo en las nuevas generaciones no está creciendo al mismo ritmo que lo hace la media española, incidió en el «problema habitacional» que deben soportar, ya que en la región «menos del 14% de la juventud está emancipada, casi tres puntos por debajo de la media del país y la segunda tasa más baja de todas las comunidades».

El informe presentado este martes coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud y que ha sido elaborado por CC OO a partir de datos oficiales del Instituto Cántabro de Estadística (Icane) pretende lanzar «un grito de alerta» ante datos que muestran que persiste una brecha de precariedad que soporta la gente de entre 16 y 29 años. Aunque es cierto que desde el sindicato reconocen que la tasa actividad juvenil ha mejorado en los últimos ejercicios al alcanzar el 45,7% en 2024, también destacan que se mantiene 8,7 puntos por debajo de la media estatal (54,52%), y casi 30 puntos por debajo de la población en edad de trabajar en Cantabria.

Con todo, Mantecón (que presentó el trabajo junto a la secretaria de Juventud de CC OO, Andrea Garay) no deja de alabar «el éxito de las últimas reformas laborales», que no sólo han llevado a mejoras en el salario mínimo interprofesional, también a unas mayores tasas de empleo y a una reducción de la temporalidad. De esta forma, en los últimos tres años, 2.313 jóvenes salieron del desempleo en Cantabria, con lo que la tasa de empleo juvenil, que se sitúa en el 40,3% pero se mantiene alejada de la media autonómica (69,3%). No obstante, los contratos a tiempo parcial afectan al 22,7% de la juventud ocupada porque «el 72,4% de los contratos son temporales y más del 60% de ellos tienen una duración inferior a un mes».

Por todo ello, CC OO urge al Gobierno a sacar adelante un nuevo Plan de Empleabilidad Joven «que ya estaba recogido en el Presupuesto de la región», matizó Mantecón, para poner en marcha nuevas políticas de empleo que consigan mejorar la situación de las personas jóvenes desempleadas, pero que también facilite que las condiciones con las que se las contrata sean de mejor calidad que las que se ofrecen en la actualidad. «Es imprescindible que en el debate público se comience a hablar de estas cuestiones en un momento en el que la economía y el empleo evolucionan favorablemente y las personas jóvenes se quedan rezagadas», zanjó Mantecón.