Cantabria supera los 39.500 empleados públicos tras registrar 517 funcionarios más en medio año

El sector público continúa ganando enteros como bastión de empleabilidad. La Administración, en todos sus ámbitos, es vista en la actualidad como un refugio ... para multitud de colectivos. Desde jóvenes que quieren tranquilidad y certezas para desarrollar su proyecto vital, hasta trabajadores con más experiencia que buscan cobijo en este ámbito tras varios tumbos por la esfera privada y, especialmente, las dificultades para hallar nuevas oportunidades a determinada edad. Estabilidad y condiciones que progresivamente se han ido equiparando con las que ofrece parte de la empresa privada, lo que redunda en una tendencia evidente en Cantabria pero que arroja dudas sobre su sostenibilidad a futuro. La región rebasa ya los 39.500 empleados públicos después de incorporar 517 trabajadores nuevos en apenas seis meses.

La fotografía la ofrece una nueva actualización del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, correspondiente al Ministerio de Hacienda. El documento, que siempre aporta los datos con un cierto desfase, detiene la evolución en enero de 2025. Sin embargo, las tablas permiten extraer diversas conclusiones.

La primera, es el Gobierno de Cantabria el que en el último medio año respecto a la publicación anterior –julio de 2024 y 39.008 empleados de la Administración– tira de las contrataciones en esta ocasión. Si en verano del año pasado la plantilla regional sumaba 28.395 efectivos, en el último boletín disponible alcanza ya los 29.057, esto es, un 2,3% más equivalente a 662 nuevas nóminas.

Por contra, ayuntamientos y trabajadores dependientes del Estado bajan respecto a la anterior estadística. El sector público en la Administración Local que tiene la región a enero de 2025 llega a 5.990 empleados, frente a los 6.062 previos, una rebaja de 72 personas. En cuanto a la plantilla estatal que se desempeña en la Comunidad, igualmente retrocede desde los 4.551 funcionarios de julio de 2024 a los 4.478 registrados en la última actualización ministerial, 73 menos.

Peso femenino

Respecto al reparto por géneros, el 63,4% del personal que depende del erario público para cobrar a fin de mes son mujeres, con 25.179 de los 39.525 efectivos. Este peso se incrementa, y se justifica, por la composición de la plantilla de la Administración regional. En concreto, 20.829 contratos de los 29.057 que componen los recursos humanos del Gobierno cántabro, el 71,6%, son femeninos. Esta preponderancia ha retrocedido con los procesos selectivos de los últimos años.

La proporción se invierte en el personal municipal y estatal, donde los hombres son mayoría. La Administración local cuenta con 3.201 varones de 5.990, el 53,4%. En paralelo, el sector público del Estado: los hombres acaparan 2.917 de los 4.478 puestos disponibles, el 65,1%.

Precisamente, la distribución de estos últimos efectivos se reparte en 1.801 asignados a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; 2.616 a la propia Administración del Estado; y 61 al servicio de juzgados y tribunales.

El despegue del sector público en Cantabria es especialmente significativo desde la pandemia. Cantabria acumula 7.292 trabajadores más dependientes de la Administración que en enero de 2020. En aquel entonces los recursos humanos vinculados a la esfera pública llegaban a 32.233 nóminas, un salto nada desdeñable del 22,66%.

El diferencial con la cifra regional de autónomos, cada vez más estrecho

Las tendencias laborales en Cantabria evidencian que la ciudadanía prefiere optar por la seguridad de la Administración antes que lanzarse al emprendimiento o autoempleo. De hecho, el crecimiento sostenido en el número de funcionarios hace que el diferencial entre personal público y el colectivo de autónomos en la región sea cada vez más estrecho.

Tomando como referencia la última actualización de enero del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, correspondiente al Ministerio de Hacienda y que presenta 39.525 empleados en la región, en ese mismo mes las afiliaciones a la Seguridad Social correspondientes al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sumaban 40.993 cotizantes cántabros.

En cuanto al incremento de funcionarios en la Comunidad, no entiende de cuestiones estacionales. En julio de 2024, en plena época estival y por tanto con turismo y hostelería a plenas revoluciones y tirando del empleo, había 39.008 empleados públicos. La subida en seis meses con esas 517 nóminas más corresponde a un 1,3% más.

En cambio, las afiliaciones al Régimen General bajaron un 7,6% en ese medio año, con 14.079 afiliados menos. Aunque julio y enero no son meses especialmente comparables en las cotizaciones, sí que provocan que la plantilla de funcionarios gane peso sobre el total de trabajadores. Si en verano suponía el 19,88% del total, a comienzos de 2025, con el sector servicios más mermado, aglutina el 21,7%