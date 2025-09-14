El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Oposiciones de Educación en Cantabria, celebradas el pasado mes de junio. Juanjo Santamaría

Cantabria supera los 39.500 empleados públicos tras registrar 517 funcionarios más en medio año

El Gobierno regional tira del incremento con 662 nuevas contrataciones, frente al ligero recorte en el personal municipal y de la estructura del Estado

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

El sector público continúa ganando enteros como bastión de empleabilidad. La Administración, en todos sus ámbitos, es vista en la actualidad como un refugio ... para multitud de colectivos. Desde jóvenes que quieren tranquilidad y certezas para desarrollar su proyecto vital, hasta trabajadores con más experiencia que buscan cobijo en este ámbito tras varios tumbos por la esfera privada y, especialmente, las dificultades para hallar nuevas oportunidades a determinada edad. Estabilidad y condiciones que progresivamente se han ido equiparando con las que ofrece parte de la empresa privada, lo que redunda en una tendencia evidente en Cantabria pero que arroja dudas sobre su sostenibilidad a futuro. La región rebasa ya los 39.500 empleados públicos después de incorporar 517 trabajadores nuevos en apenas seis meses.

