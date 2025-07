CC OO denuncia el uso «perverso» del concepto de absentismo laboral Cantabria es la cuarta comunidad autónoma con más horas extra realizadas sin remuneración, afea el sindicato, que lanza la campaña 'No ejerzas tus derechos'

El sindicato Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) presentó este miércoles la campaña 'No ejerzas tus derechos', una iniciativa que busca informar tanto en los centros de trabajo como en los espacios públicos, con el objetivo de resignificar el concepto de «absentismo» y participar activamente en el debate social, desafiando el discurso «retorcido» que lo rodea. La campaña defiende el derecho de las personas trabajadoras a ausentarse por motivos como enfermedad, maternidad, cuidado de menores o personas dependientes, vacaciones u otras causas legalmente reconocidas y justificadas. El acto de presentación fue liderado por la secretaria general en Cantabria, Rosa Mantecón; Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral; junto a Laura Lombilla, su homóloga en el sindicato en Cantabria.

Se está extendiendo la idea de que en España existe una «cultura de absentismo, en la que las personas trabajadoras disfrutan de demasiados derechos sin un control adecuado, y donde las normativas vigentes son percibidas como ineficientes e incluso excesivamente permisivas«, lamentó el sindicato.

El secretario confederal de Salud Laboral de CC OO, Mariano Sanz, aclaró que la iniciativa conoce que es un concepto cuyo propósito es «plantear en el pensamiento de la sociedad que los trabajadores hacemos usos fraudulentos de esos derechos». Sanz afirmó que «al igual que hay que tener esos derechos, se tienen que establecer los mecanismos adecuados para que aquellas personas que lo ejerzan fuera de la norma, pues tengan sus repercusiones».

Sin embargo, desde el sindicato coinciden en que es profundamente injusto generalizar este comportamiento a todos los trabajadores que ejercen de forma legítima sus derechos.

Observatorio de Seguimiento de la Incapacidad Temporal

De acuerdo con la secretaria general, Rosa Mantecón, «el 36% de los accidentes laborales que se producen en España ocurren en empresas donde ni siquiera se habían evaluado los riesgos laborales«.

Este dato refleja una grave falta de prevención en el ámbito laboral, que no solo pone en riesgo la salud de los trabajadores, sino que también evidencia fallos en el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad, reprochó. Para rematar, se destacó la alarmante cifra de horas extraordinarias no pagadas ni cotizadas en la comunidad. Mantecón calificó esta situación como «un fraude laboral y un perjuicio para las arcas públicas». En este contexto, Cantabria se sitúa como la cuarta comunidad autónoma con mayor proporción de horas extra no remuneradas, alcanzando un 43,5% y superando el millón de horas.

Ante esta situación, y con el fin de mejorar el control y la transparencia en torno a la salud laboral, desde CC OO están promoviendo la creación de un Observatorio de Seguimiento de la Incapacidad Temporal. Su propósito es compartir y hacer accesibles los datos oficiales, involucrando a todas las instituciones y agentes implicados. Además, esta herramienta permitiría analizar con mayor rigor el problema de que muchas enfermedades profesionales continúan siendo clasificadas erróneamente como contingencias comunes. Todo ello se enmarca en la estrategia del CC OO para informar en los centros de trabajo sobre el uso manipulador del «absentismo» por parte de las patronales.

Respeto a la siniestralidad

Laura Lombilla, secretaria de Salud Laboral de CC OO en Cantabria, advirtió de que la siniestralidad laboral no debe analizarse desde una óptica que responsabilice injustamente a las personas trabajadoras. En lugar de eso, insistió en la necesidad de «avanzar hacia empleos más seguros y saludables» También denunció la escasa declaración de enfermedades profesionales en la región, con solo 491 casos registrados en lo que va de 2024. Por ello, reclamó un compromiso firme por parte de las empresas en la implantación de medidas preventivas eficaces.

En la misma línea, Mariano Sanz señaló la importancia de aprovechar los recursos disponibles en las mutuas para acortar los tiempos de recuperación, destacando que, en Cantabria, la espera para una intervención traumatológica puede llegar a los 150 días, un factor que incide directamente en la duración de las incapacidades.