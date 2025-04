CEOE acude a los tribunales para entrar en la negociación del nuevo convenio del metal

Jesús Lastra Santander Martes, 1 de abril 2025, 07:24 Comenta Compartir

CEOE-Cepyme Cantabria no quiere que la historia se repita. En este caso, la patronal cántabra, a través de la Federación Cántabria Metal, busca entrar en la negociación del nuevo convenio para tener voz en el proceso y no dejar todo el peso de la parte empresarial a Pymetal. La confederación teme rememorar un bloqueo similar al de 2022, que se saldó con una huelga de 21 días y el consiguiente perjuicio para sus compañías asociadas. De ahí que haya acudido a los tribunales para lograr sus objetivos.

En concreto, la Federación, según ha podido saber El Diario, ha impugnado en los tribunales la Mesa de Negociación compuesta por Pymetal y los sindicatos CC OO, UGT y USO. No sólo eso, sino que está previsto que esta semana se celebre un acto de conciliación ante el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla) para tratar de llegar a un acuerdo que incluya a CEOE en el órgano donde se llevan a cabo las conversaciones para alumbrar un nuevo convenio colectivo, que afecta a cerca de 20.000 trabajadores.

Cantabria Metal, encabezada por Tomás Dasgoas, igualmente presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, lleva tiempo organizándose para poder tener representación en la negociación colectiva. Sin ir más lejos, el pasado diciembre, justo antes de arrancar la revisión del convenio, emitió un comunicado en el que informaba públicamente que había solicitado formar parte de la Mesa, una petición que no fue atendida ni por Pymetal ni por los sindicatos. Ante dicha negativa, ha continuado con su camino reivindicativo, con los tribunales como siguiente parada del proceso.

Con esta decisión, dijo, la Federación daba cumplimiento a uno de sus objetivos iniciales «que es promover, participar y ampliar la representación de las empresas del sector del metal en Cantabria». El propio Dasgoas agregaba hace apenas cuatro meses que «tener un nuevo interlocutor en la mesa negociadora refuerza, desde nuestro punto de vista, la posición de las empresas ya que equilibra la interlocución y promueve un mayor pluralismo y una mejor defensa de los intereses de las compañías en la negociación colectiva».

A las puertas del conflicto

La cita en el Orecla llega además a las puertas de un nuevo conflicto en el sector. Como avanzó El Diario la semana pasada, los sindicatos ya han amenazado con movilizaciones y protestas si no se respetan todos los derechos que marca el convenio y no se recupera el poder adquisitivo que, lamentan, han perdido los trabajadores en este periodo.

En 2022 los piquetes en los polígonos industriales no sólo paralizaron la actividad en las pequeñas factorías, sino que igualmente la gran industria se vio golpeada por el conflicto colectivo. Al no haber industria auxiliar, los gigantes fabriles de la región no podían operar con normalidad.

El bloqueo de la situación obligó incluso a intervenir al Gobierno de España, que envió a Santander a una mediadora del Ministerio de Trabajo para desatascar la cuestión.