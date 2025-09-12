El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ponencia de Alberto González (Cabify) en la edición del año pasado. J. S.

CEOE se propone consolidar su C-Meet como la cita empresarial de referencia en Cantabria

La cuarta edición del encuentro tendrá lugar los próximos 2 y 3 de octubre con una veintena de ponentes y con Eslovenia como país invitado en esta ocasión

H. R.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:25

CEOE-Cepyme Cantabria sigue con su intención de ofrecer un «escaparate inspirador» para el mundo empresarial con su encuentro anual C-Meet. Una cita que ... alcanzará su cuarta edición los próximos 2 y 3 de octubre con un extenso programa con más de 20 horas de ponencias con expertos, actividades y sesiones de networking. El objetivo, una vez más, será el de brindar un espacio de intercambio que impulse la innovación, el emprendimiento, la colaboración y la innovación en el tejido empresarial cántabro. Además, en esta ocasión, la convocatoria contará con Eslovenia como país invitado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El funcionario de Obras Públicas tendrá que pagar 2,2 millones de euros de multa e indemnización al Gobierno
  2. 2

    Cierra el centenario comercio Regalos Pico
  3. 3 Denuncian la «degradación» de Oyambre, convertido en un «parque temático ilegal»
  4. 4

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  5. 5

    Un nuevo incendio arrasa una vieja casona abandonada en Tanos
  6. 6

    El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada
  7. 7

    El Geoparque Costa Quebrada recibe la acreditación oficial de la Unesco y «consolida» su reconocimiento internacional
  8. 8

    El salón de juegos de Peñacastillo ya está en obras, a pesar de la demanda de los vecinos
  9. 9

    Hosteleros y fumadores cántabros muestran su rechazo a la prohibición en las terrazas
  10. 10

    Enrique Conde sobre la reducción de jornada: «Es populista y bolchevique»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes CEOE se propone consolidar su C-Meet como la cita empresarial de referencia en Cantabria

CEOE se propone consolidar su C-Meet como la cita empresarial de referencia en Cantabria