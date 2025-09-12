CEOE se propone consolidar su C-Meet como la cita empresarial de referencia en Cantabria

CEOE-Cepyme Cantabria sigue con su intención de ofrecer un «escaparate inspirador» para el mundo empresarial con su encuentro anual C-Meet. Una cita que ... alcanzará su cuarta edición los próximos 2 y 3 de octubre con un extenso programa con más de 20 horas de ponencias con expertos, actividades y sesiones de networking. El objetivo, una vez más, será el de brindar un espacio de intercambio que impulse la innovación, el emprendimiento, la colaboración y la innovación en el tejido empresarial cántabro. Además, en esta ocasión, la convocatoria contará con Eslovenia como país invitado.

En el plantel de ponentes del C-Meet 2025, conformado por una veintena de expertos, constan nombres como el de Carlos Santana, divulgador del canal DOT CSV con más de 900.000 seguidores en Youtube, y Mónica Quintana, CEO de Mindset y considerada por la revista Forbes como una de las 40 mejores futuristas de España. Además, el encuentro pretende convertirse en el «gran evento anual» de Green Valley Cantabria Tech, la marca que representa al conjunto de instituciones del sector tecnológico de la región. Asimismo, destaca la participación de otras empresas como Amazon Web Services, Shein y Fortinet.

De esta forma, la programación combinará las tradicionales ponencias con otras opciones como una demo para 'startups', demostraciones de empresas regionales, mesas redondas y desayunos de trabajo.

También la cita contará con Eslovenia como invitado (que toma el relevo de Irlanda de la pasada edición) y será uno de los grandes protagonistas. El país ha sido elegido por la patronal cántabra en esta ocasión debido a su apuesta por «la sostenibilidad como vector de desarrollo, combinada con una notable transformación digital», según explicó ayer en la rueda de presentación del programa la organización. Su representación estará encabezada por Emilija Stojmenova, exministra de Transformación Digital e impulsora de la estrategia nacional.

Entre los objetivos está «superar los 500 asistentes de las ediciones anteriores» al tiempo que pretenden «consolidar esa comunidad estable que cada año se encuentra en C-Meet», afirmó el presidente de CEOE-Cepyme, Enrique Conde, durante la presentación del evento. «Lo que comenzó como un encuentro para el sector TIC se ha convertido en un foro que creemos que es imprescindible para cualquier empresa, para cualquier profesional, ha pasado a proyectarse como un encuentro con posición nacional y cierta resonancia internacional», recalcó Conde.