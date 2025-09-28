La consultora TPF y un promotor de EE UU impulsan un centro logístico en Orejo por más de 20 millones

El Polígono Industrial de Marina-Medio Cudeyo ha sufrido una notable metamorfosis desde sus inicios marcados por el asentamiento fallido de la planta de ... fibroyeso GFB. A pesar de ese arranque titubeante, la zona actualmente goza de gran pujanza y ha conseguido atraer a referentes empresariales como el Grupo Semark o la multinacional James Hardie, entre otros. Ahora, el recinto se prepara para albergar un nuevo plan al calor del auge del negocio logístico, una actividad que encaja como anillo al dedo en dicho equipamiento dada su ubicación y privilegiadas conexiones tanto con la Autovía como con el Puerto de Santander. Tal es así que la consultora TPF, de la mano de un fondo promotor de EE UU, tiene ya avanzada una ambiciosa iniciativa de naves industriales en una de las mejores parcelas aún por explotar, para la cual contemplan una inversión superior a los 20 millones de euros.

Los impulsores, que incluso ya están anunciando este proyecto por Cantabria, señalan que la idea gira en torno a la construcción de una plataforma logística que estuviera dividida por módulos y pudiera dar cabida a las empresas que están ya ubicadas en el entorno de Santander y que a día de hoy no cuentan con inmuebles adecuados para esta actividad. En paralelo, también se está en negociaciones con clientes que aún no tienen presencia en la región, pero que sí manifiestan interés por poder instalarse en la Comunidad.

El dato 51.125 metros cuadrados tiene la parcela sobre la que se plantea la plataforma logística. 26.784 metros cuadrados de superficie construida tendrá la plataforma

Desde TPF resaltan la fortaleza de contar como socio con un promotor internacional. «Intentamos cumplir con los estándares de mayor calidad posible a día de hoy y que nuestro socio inversor ya promueve tanto en Estados Unidos como en Europa. En España ya ha hecho bastantes promociones en esta línea, por lo que la idea es replicar ese modelo en el entorno de Santander, ya que vemos que es una zona con bastante demanda y que no tiene producto acorde a la actividad logística».

¿En qué consisten esos elevados estándares? Según la consultora, «hablamos de naves logísticas con ocupaciones alrededor del 60% de la parcela. Dos alineaciones de muelles de carga, altura libre superior a los 10 metros para almacenar productos en altura; y, además, que cumplan con certificados de sostenibilidad y materiales. Es decir, con los estándares habituales a día de hoy en proyectos logísticos».

Diseño personalizado

Los promotores precisan que las modulaciones pueden arrancar desde los 2.000 o 3.000 m2, de modo que las separaciones se adapten a las necesidades de los clientes. Eso sí, la plataforma tampoco tendrá numerosas compañías usuarias. La estrategia prevé que entre dos o tres empresas ocupen su totalidad.

En cuanto a los plazos, el proyecto se encuentra a día de hoy en una fase de completar su definición después de tener ya avanzadas conversaciones con dos clientes interesados, por lo que se está adaptando a las necesidades de estas compañías. A partir de ahí, TPF recuerda que la parcela es finalista, por lo que puede pedir licencia inmediata. El diseño se concretará a finales de año o principios de 2026. Desde ese momento, con el proyecto básico se pedirá la pertinente licencia. La hoja de ruta pasa por que la construcción dure 12 meses y el equipamiento esté listo en un plazo máximo de dos años.