Terrenos del Polígono Marina-Medio Cudeyo donde se está promoviendo la plataforma logística multicliente. Daniel Pedriza

La consultora TPF y un promotor de EE UU impulsan un centro logístico en Orejo por más de 20 millones

Las empresas tienen ya conversaciones en grado avanzado con dos clientes y esperan pedir la pertinente licencia el próximo año

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

El Polígono Industrial de Marina-Medio Cudeyo ha sufrido una notable metamorfosis desde sus inicios marcados por el asentamiento fallido de la planta de ... fibroyeso GFB. A pesar de ese arranque titubeante, la zona actualmente goza de gran pujanza y ha conseguido atraer a referentes empresariales como el Grupo Semark o la multinacional James Hardie, entre otros. Ahora, el recinto se prepara para albergar un nuevo plan al calor del auge del negocio logístico, una actividad que encaja como anillo al dedo en dicho equipamiento dada su ubicación y privilegiadas conexiones tanto con la Autovía como con el Puerto de Santander. Tal es así que la consultora TPF, de la mano de un fondo promotor de EE UU, tiene ya avanzada una ambiciosa iniciativa de naves industriales en una de las mejores parcelas aún por explotar, para la cual contemplan una inversión superior a los 20 millones de euros.

