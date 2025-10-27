El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una oficina de Alquiler Seguro en Madrid. Virginia Carrasco

Consumo propone multar a Alquiler Seguro con 3,6 millones por prácticas abusivas contra los inquilinos

El ministro Bustinduy confirma la sanción propuesta para esta gran agencia inmobiliaria a quien abrió expediente en marzo por su gestión irregular de los alquileres

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:10

Comenta

El Ministerio de Consumo abrió expediente sancionador a Alquiler Seguro el pasado marzo por supuestas prácticas abusivas contra los inquilinos en la gestión de ... los alquileres en todo el territorio nacional. Y el departamento del ministro Pablo Bustinduy ha confirmado que la multa propuesta para esta gran agencia inmobiliaria es de 3,6 millones de euros, según informó este lunes el propio ministro en una entrevista en TVE y la asociación de consumidores Facua, personados en la denuncia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La misteriosa muerte de Alejandro Mencía
  2. 2

    El gran cambio urbanístico de Santander, Torrelavega y Camargo llega con el tren
  3. 3

    Los ganaderos que nunca se rinden
  4. 4

    La Sareb mantiene aún más de 2.000 activos en Cantabria con 690 viviendas y 300 suelos
  5. 5 Cerca de mil deportistas se reúnen en la Carrera Popular de El Diario Montañés
  6. 6

    Flores para María Ángeles todos los días del año
  7. 7

    Un año de la explosión de La Albericia
  8. 8

    Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega
  9. 9

    44 investigadores de la UC, entre los más influyentes del mundo
  10. 10

    «El sector del turismo rural está hoy en día tocado de un ala, o hasta de las dos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Consumo propone multar a Alquiler Seguro con 3,6 millones por prácticas abusivas contra los inquilinos

Consumo propone multar a Alquiler Seguro con 3,6 millones por prácticas abusivas contra los inquilinos