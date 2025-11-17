El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer pasa frente a una publicidad de los días previos al BlackFriday en Bilbao. Reuters

Consumo vigila las falsas rebajas durante el 'Black Friday' con amenaza de sanciones

El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ya multó con 350.000 euros a siete grandes empresas por estas prácticas en la anterior campaña

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

Su celebración oficial es el último viernes de noviembre, pero los anuncios de rebajas y grandes ofertas del Black Friday copan desde ya los escaparates ... de tiendas, grandes almacenes y gigantes tecnológicos, que afrontan en estas semanas el periodo de mayor volumen de ventas del año. Un ciclo que las empresas aprovechan para captar la atención de los consumidores -ávidos por adelantar las compras navideñas-, en ocasiones con descuentos que, en realidad, no son tan atractivos como parecen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una multitudinaria Feria de la Alubia vuelve a sacar pecho por la tradición
  2. 2

    Cantabria escala un puesto para ser la cuarta región con mejor calidad de vida
  3. 3

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4

    «El Ayuntamiento de Torrelavega está confundido porque ha sido engañado. Y durante muchos años»
  5. 5

    Caerse con todo el equipo
  6. 6

    Cuando el covid no se supera
  7. 7 Andrés Acebo y Verónica Tabares triunfan en Peña Cabarga
  8. 8

    El campo cántabro se queda sin cacareos
  9. 9

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  10. 10

    «No recuerdo una racha de enfermedades así en los 22 años que llevo en mi trabajo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Consumo vigila las falsas rebajas durante el 'Black Friday' con amenaza de sanciones

Consumo vigila las falsas rebajas durante el &#039;Black Friday&#039; con amenaza de sanciones