Consumo vigila las falsas rebajas durante el 'Black Friday' con amenaza de sanciones

Su celebración oficial es el último viernes de noviembre, pero los anuncios de rebajas y grandes ofertas del Black Friday copan desde ya los escaparates ... de tiendas, grandes almacenes y gigantes tecnológicos, que afrontan en estas semanas el periodo de mayor volumen de ventas del año. Un ciclo que las empresas aprovechan para captar la atención de los consumidores -ávidos por adelantar las compras navideñas-, en ocasiones con descuentos que, en realidad, no son tan atractivos como parecen.

Ante la evidencia de que estas prácticas se han repetido en los últimos años, el Ministerio de Consumo ha lanzado una campaña para detectar rebajas fradulentas, algunas de las cuales consisten en subir los precios las semanas previas al Black Friday para rebajarlos falsamente -a su precio original- después.

El departamento que dirige Bustinduy ya ha sancionado con 350.000 euros y la prohibición de reiterar estas prácticas a siete grandes empresas por este tipo de prácticas engañosas la campaña de 2024. Y las sanciones son contundentes para que no se repitan. «Son sanciones disuasorias, pueden representar hasta 6 y 8 veces el beneficio ilícito obtenido», apuntó el ministro este lunes. «El tiempo de la impunidad se ha acabado y quien recurra a estas prácticas, lo pagará», sentenció.

Aunque no se detalló el nombre de las empresas sancionadas, le ministerio sí quiso poner un ejemplo de uno de los casos detectados hace dos años. Entre el 15 y el 20 de noviembre de 2023, un operador ofertaba un ordenador portátil por 626,99 euros; el 21 de noviembre, lo subió a 759,99. Y entre el 22 y el 29 de noviembre (coincidiendo con el 'Black Friday'), volvió a bajarlo a los 626,99 euros iniciales.

Este año, además de las falsas rebajas perseguidas en anteriores ocasiones, el Ministerio de Consumo amplía el catálogo de prácticas comerciales desleales que serán monitorizadas y sancionadas por las autoridades, que centrarán su investigación en los operadores de comercio electrónico y en productos del textil, juguetes, tecnología y pequeños electrodomésticos.

Entre otros, los denominados precios por goteo, una técnica en la que parte del coste total del producto se oculta al inicio del proceso de compra, apareciendo cargos obligatorios —como tasas, gastos de gestión o suplementos— únicamente en etapas avanzadas.

También se sancionará la venta bajo presión para el consumidor. Como ejemplo, los relojes de cuenta atrás irreales, los mensajes de escasez falsos o cualquier otro recurso diseñado para provocar una sensación artificial de urgencia, que busca que la persona consumidora tome inconscientemente decisiones precipitadas.

«Ningún modelo de negocio puede basarse en la vulneración de los derechos de las personas consumidoras», advirtió Bustinduy.