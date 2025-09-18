Cristina Rivero, nueva directora general del Club Español de la Energía

El Club Español de la Energía (Enerclub) aprobó este miércoles por unanimidad el nombramiento de Cristina Rivero como nueva directora general de la Asociación, en ... sustitución de Arcadio Gutiérrez, fallecido en junio.

Rivero, madrileña de nacimiento, tiene un firme vínculo con Cantabria, toda vez que su familia está asentada en la región. Es hija de Pedro Rivero, expresidente de Liberbank. En 2024 participó en Santander en un Plenario de CEOE-Cepyme Cantabria con la sostenibilidad como eje vertebrador de la jornada.

La elección contó con el máximo consenso entre los socios de Enerclub, entidad presidida por el CEO de Naturgy, Francisco Reynés. Como argumentos, se pusieron encima de la mesa «su profundo conocimiento del sector, buen talante y espíritu dialogante, para seguir posicionando al Club Español de la Energía como un espacio neutral en el que todas las voces del sector energético son escuchadas para buscar, desde la colaboración y el consenso, las mejores soluciones en el proceso de transición energética».

Cristina Rivero ha desarrollado una sólida trayectoria profesional, a nivel nacional e internacional, en los ámbitos de la energía, el medio ambiente y el cambio climático. Hasta ahora, ha sido directora del Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Anteriormente, formó parte de Unesa (actual Aelec) como responsable de medio ambiente.

Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un máster en Evaluación de Impacto Ambiental y en Auditorías Ambientales y Planificación Empresarial del Medio Ambiente por el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga. En 2022 recibió el Premio Nacional Extraordinario de Medio Ambiente de Acción por el Clima y Compromiso Cívico.