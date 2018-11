Una cuarta parte de los autómoviles serán autónomos en el año 2035 Alberto Aja Cuatro expertos analizan el futuro del sector, pendientes del medio ambiente y la normativa, en la segunda edición de 'Diálogos de Automoción' DIEGO RUIZ Santander Miércoles, 14 noviembre 2018, 11:22

Las empresas del sector del automóvil están en plena búsqueda de nuevos sistemas de energía, preocupados por el medio ambiente, la polución en el centro de las ciudades, la movilidad sostenible, la salud de sus clientes y las normativas sobre contaminación que las autoridades europeas puedan poner en marcha en un futuro próximo. Hablan ya de vehículos autónomos para que el cliente no tenga que conducir y se estima que para el año 2025, un 25 por ciento de estos coches circulen por las carreteras. Pero esa preocupación sobre el futuro del sector y de las energías saludables va más allá de vehículos eléctricos, de gas natural, híbridos, etc... Empresas como SEAT o grupos como PSA tienen ya en el mercado patinetes que podrían ser el medio de transporte ideal para las grandes ciudades. Todo ello sin enterrar, por el momento, a los coches tradicionales de motor térmico.

Del futuro y del presente, a punto de darse la mano, se debatió ayer en el segundo foro 'Diálogos de Automoción. Análisis de las tendencias actuales del sector y perspectivas de una movilidad sostenible', organizado por El Diario Montañés y que se desarrolló en el Centro Botín. Participaron como ponentes Antonio Calvo, responsable de Movilidad Sostenible de SEAT; José Antonio León, director de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo PSA para España y Portugal; Álvaro García Collado, gerente regional de Ventas Norte de IBIL, y Fernando Saiz, director general de e-Movilidad de Kymko. Moderó el evento José Luis Pérez, redactor jefe de El Diario Montañés.

Antonio Calvo centró su intervención en el reto de acabar con las emisiones de CO2 (los llamados gases de efecto invernadero) «que –señaló– afectan a la salud del planeta». Por ello SEAT ha puesto en march medidas que pretenden llegar a los 95 gramos/km en su gama a partir de 2020. Para él, el futuro inmediato está en el gas natural y en la electrificación.

Bajo consumo

El primero de ellos es «una alternativa con mucho recorrido, un combustible con muchas posibilidades, desde los turismos al transporte marítimo». Los vehículos de gas natural vehicular consumen 3,4 euros a los 100 kilómetros y el problema, por ahora, para Calvo, es la falta de puntos donde repostar, a pesar de que existen algunas 'gasineras' en las estaciones de servicio convencionales, «gracias a las sinergia con el sector energético». Así, Fenosa abrirá 50 en todo el territorio nacional.

En España, de enero a agosto de 2017, se vendieron 417 coches de gas natural, mientras que en el mismo periodo de 2018, fueron 3.048.

José Antonio León Capitán despiezó ante el público asistente, entre él un amplio grupo de estudiantes del módulo de Automoción del Instituto Fuente Fresnedo de Laredo, las siete megatendencias del futuro del automóvil. La primera: el mercado. Dos tercios de los vehículos se construyen en Estados Unidos, Europa y Asia. Pero, para este ingeniero industrial aún queda mucho mercado por explotar, «ajustándose a las nuevas regulaciones». El segundo, es la movilidad compartida. Según aseguró «hay muchos clientes que no quieren comprarse un coche y les da igual el diseño. Seiscientos vehículos de la marca Citröen, 100 por 100 eléctricos, utilizan el servicio 'carsharing', choches compartidos con más de 200.000 usuarios en Madrid».

Un método de transporte saludable para las ciudades Fernando Saiz viene del mundo del automóvil e, incluso, se dedicó hace tiempo a seguir a sus coches en los rallyes por Cantabria. Hoy es un defensor de la bicicleta para su uso en ciudad e, incluso, de los patinetes. «Las nuevas tendencias». Uno de los motivos de esa defensa es la salud de las personas «422.000 mueren en Europa prematuramente y 38.600 en España». Explicó cómo en Holanda el 29% del transporte urbano es a pedales» y que el Gobierno francés ha destinado 350 millones de euros en su Plan Vélo, para pasar del 3 al 9% de usuarios en siete años». Saiz cree que el futuro está en un parque importante de bicicletas particulares en España y exigir políticas ciclistas locales.

La electrificación es la tercera megatendencia, «un cambio –dijo– que no tiene vuelta atrás. El Grupo PSA quiere que todos sus vehículos tengan componentes eléctricos en el año 2025». En España hay ya 200.000 coches conectados –la conectividad es la cuarta megatendencia– y, en 2030, se espera que sean 3.000.000». El cliente –el dueño– es la quinta, y la sexta, los vehículos autónomos. «En 2035, el 24 por ciento de los coches serán de este tipo». Para acabar, está la digitalización (impresión 3D, robots, venta on line, etc).

¿Dónde puedo cargar? y ¿qué autonomía tiene el coche eléctrico?. Según Álvaro García, se pueden cargar en casa o de forma rápida en una estación de servicio. Según aseguró, «en España hay más de 200 puntos de recarga activos», pero «hace falta una red estatal importante, porque su coste es excesivo». Explicó el representante de IBIL los cuatro modelos de carga estándar y cómo el más moderno de ellos ofrece una autonomía de 320 km, «cuando los desplazamientos en Europa están por debajo de los 100. Y si alguien quiere irse de vacaciones, muchos concesionarios ofrecen gratis un vehículo convencional».

'Diálogos de Automoción' contó con la participación de Jaime González, presidente de la Autoridad Portuaria, y el director general de Industria, Comercio y Consumo, Raúl Pelayo. El Diario Montañés estuvo representado por Ignacio Pérez, director general, y Luis Revenga, presidente.