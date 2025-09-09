Las empresas cántabras del motor podrán optar a un millón de euros en ayudas para recualificar personal El Gobierno regional ha sacado adelante una convocatoria destinada a cubrir los costes de contratación del personal formador y servicios de asesoramiento de este tipo de programas formativos

Con el objetivo de impulsar la innovación y la recualificación de los trabajadores del sector de la automoción a través de planes de formación que se desarrollen en los centros de trabajo de las empresas, el Gobierno de Cantabria ha sacado una nueva línea de ayudas. Se trata de una convocatoria dotada de un millón de euros a la que podrán presentar solicitud las empresas interesadas en el plazo de un mes desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

La idea es mejorar la empleabilidad de los participantes mediante la adquisición de competencias profesionales adecuadas a las demandas empresariales. El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha animado en un comunicado a las empresas a presentar sus solicitudes y aprovechar la oportunidad de actualizar la cualificación de sus plantillas y adaptarse a los cambios en procesos productivos que exige el mercado.

Concretamente, los planes de formación subvencionados deberán iniciarse antes del 30 de noviembre de 2026 con una modalidad de impartición presencial, telemática o mixta. Cada alumno podrá asistir a un máximo de ocho horas de formación por día lectivo y un máximo de 40 horas semanales. La ayuda se destina a cubrir los costes derivados de la contratación del personal formador y de servicios de asesoramiento.

Arasti a su vez ha recordado que este programa es complementario a la formación reglada y otros programas de formación «que no cubren todas las necesidades de un mercado de trabajo en continuo cambio, que demanda instrumentos más rápidos y flexibles».