El Sea of Innovation Cantabria Cluster (SICC) celebrará el 1 y 2 de octubre unas jornadas en Santander en las que analizará el futuro de ... la eólica marina, las oportunidades que abre el hidrógeno y la colaboración con puertos españoles. Entre las empresas invitadas se encuentra Navantia Seanergies, uno de los principales contratistas del país y empresa tractora en este campo. Su director, Javier Herrador, destaca las oportunidades que este nuevo ámbito de negocio abre para la industria regional.

-El Gobierno central ha sacado recientemente a consulta pública una ayuda para la adaptación de infraestructuras portuarias al despliegue de energías renovables marinas. No obstante, el sector ya ha trasladado su malestar con el retraso en la regulación y el impacto a la confianza empresarial. ¿Cómo está afectando a Navantia esa demora en la puesta en marcha de la eólica marina en España?

-Actualmente el 100% de los ingresos de Navantia Seanergies en el mercado de la eólica marina procede de la exportación. Tenemos contratos para parques eólicos marinos en Francia y Reino Unido, y los próximos contratos tendrán como destino el norte de Europa, por lo que el potencial negocio que se pueda derivar de los futuros parques en España no influye en nuestra cuenta de resultados en el corto plazo.

Pero sin duda es importante generar confianza en el sector para que se acometan las inversiones industriales necesarias, como las que ha mencionado en los puertos logísticos, pero también para que empresas tecnológicas y manufactureras apuesten de verdad por este mercado. Para ello es clave disponer de una planificación detallada del despliegue de la eólica marina en España, incluyendo capacidades, calendario y zonas de subasta.

-Los proyectos y facturación de Navantia Seanergies no dejan de crecer. ¿Cuál es su estrategia futura en este campo y las principales barreras para conseguir esos objetivos?

-Nuestra estrategia en el corto y medio plazo pasa por consolidarnos en el mercado europeo de las cimentaciones de aerogenerador tanto fijas como flotantes, y crecer en las subestaciones offshore. En las primeras ya somos un referente. Además, y a pesar de que se trata de una tecnología todavía incipiente, mantenemos una cuota de mercado envidiable en la construcción de plataformas flotantes (las que se utilizarán en los parques eólicos españoles) para aerogeneradores, ya que dos tercios de las plataformas construidas a nivel mundial han salido de nuestros astilleros.

En cuanto a las barreras más relevantes que nos encontramos para seguir creciendo en este mercado, sin duda mencionaría dos: la escasez de profesionales cualificados y la competencia con los países asiáticos.

-Precisamente, ¿cómo se puede dar respuesta a la competencia china? ¿Está defendiendo Europa suficientemente a su industria en este campo?

-Existe una preocupación extrema en el sector. China lleva siendo desde hace años el principal desarrollador de eólica marina a nivel mundial, contando hoy con más de la mitad de los gigavatios instalados en el mundo. Para ello ha invertido y ayudado a crecer una industria muy potente que ha estado focalizada en su desarrollo local. Sin embargo, en la actualidad se ha producido una ralentización importante de su mercado local y muchas de estas empresas se han volcado en la exportación con una estrategia comercial muy agresiva. En Europa, el sector se está movilizando para conseguir que en las bases reguladoras se incluyan criterios de precualificación y adjudicación que aseguren una verdadera independencia energética y protejan las infraestructuras estratégicas críticas, incluyendo como tales los parques eólicos marinos.

-Cantabria no va a instalar parques eólicos marinos a corto plazo. ¿Qué segmentos de la cadena de valor presentan mayores oportunidades para proveedores locales en eólica flotante?

-Si bien los primeros parques eólicos marinos a nivel nacional se concentrarán en dos o tres zonas geográficas (Canarias, Galicia y Cataluña), ofrecerán importantes oportunidades para toda la cadena de suministro en España. Desde Navantia Seanergies estamos trabajando ya con algunas empresas cántabras, compartiendo nuestros planes y ayudando a visualizar en qué productos o componentes pueden participar, ya sea como colaboradores nuestros o de otras empresas del sector. En cuanto a los segmentos de la cadena de valor, destacaría empresas de calderería y soldadura de acero y aluminio de grandes dimensiones, empresas especializadas en tratamientos superficiales y empresas de montaje industriales. Además, astilleros privados o entidades como el Instituto de Hidráulica son actores relevantes.

-¿Se plantea Navantia abrir centros de trabajo o delegaciones en otras autonomías?

-Estamos en conversaciones con distintos puertos de España para utilizar sus espacios para realizar grandes ensamblados de componentes fabricados en nuestras instalaciones o las de nuestros subcontratistas.