El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Herrador, director general de Navantia Seanergies. DM

Javier Herrador

Director de Navantia Seanergies
«Las empresas necesitan confiar en la eólica marina en España para apostar por ella»

La compañía acude la semana próxima a Santander para unas jornadas de análisis del sector y explorar alianzas con firmas locales

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

El Sea of Innovation Cantabria Cluster (SICC) celebrará el 1 y 2 de octubre unas jornadas en Santander en las que analizará el futuro de ... la eólica marina, las oportunidades que abre el hidrógeno y la colaboración con puertos españoles. Entre las empresas invitadas se encuentra Navantia Seanergies, uno de los principales contratistas del país y empresa tractora en este campo. Su director, Javier Herrador, destaca las oportunidades que este nuevo ámbito de negocio abre para la industria regional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Conmoción en Cicero y Santoña por el fallecimiento en accidente de moto del joven Pablo Parcha
  2. 2

    La mansión del Duque en Comillas, visitable los sábados hasta diciembre
  3. 3

    Santander y el Ministerio firman el derribo de la Horadada y la construcción del segundo espigón
  4. 4

    Nuevos cortes de calles en Santander este domingo
  5. 5

    Ni Val de San Vicente ni la Confederación quieren arreglar el puente de Muñorrodero
  6. 6

    Gema Igual justifica su rectificación sobre el aparcamiento de Mataleñas por «el bien de Cueto y de Santander»
  7. 7 El Alvia Madrid-Santander llega cuatro horas tarde al sufrir una avería en Valdestillas
  8. 8

    El desmontaje del telesilla de El Chivo marca el inicio de la gran reforma de Alto Campoo
  9. 9 La discoteca de Nueva Montaña abre hoy con el concierto de Recycled J
  10. 10 Un policía fuera de servicio detiene a una señora por dar cachavazos a otra en la cabeza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Las empresas necesitan confiar en la eólica marina en España para apostar por ella»

«Las empresas necesitan confiar en la eólica marina en España para apostar por ella»