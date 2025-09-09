AENA adjudica a las cántabras Ambar y Celestia TST la red IoT de los aeropuertos españoles

AENA ha encontrado en el sector tecnológico cántabro un aliado fiable para la modernización de los aeropuertos españoles. El último ejemplo lo encarnan Celestia ... TST y Ambar Telecomunicaciones, a las que el gestor ha adjudicado un contrato para implementar una nueva red de Internet de las Cosas (IoT) en los 46 aeropuertos y dos helipuertos que conforman las infraestructuras que la organización opera en España. El proyecto contempla la instalación de más de 860 dispositivos o 'gateways', que es como se denominan técnicamente, que permitirán capturar y analizar datos en tiempo real para optimizar procesos críticos, anticipar necesidades operativas y mejorar la experiencia de los usuarios.

860 dispositivos instalarán las compañías cántabras en 46 aeropuertos y dos helipuertos de AENA.

Con un plazo de ejecución de 24 meses y un presupuesto que supera los 3,45 millones, el despliegue comenzará con un primer caso de uso orientado a la monitorización en tiempo real de la afluencia y condiciones en los aseos. El registro de parámetros como el volumen de uso, la temperatura del agua y la humedad ambiental enriquecerá los cuadros de mando del servicio, facilitará la automatización del mantenimiento y mejorará tanto la eficiencia del equipo de limpieza como la calidad del servicio ofrecido.

Primer caso de uso La red empezará a probarse con la monitorización en tiempo real de la afluencia en aseos

Según explican ambas compañías, este ejemplo inicial muestra el potencial de la red IoT para abordar de forma innovadora retos cotidianos en áreas de alta utilización, ya que posibilita adaptar los recursos humanos de manera dinámica a la demanda real y garantiza espacios higiénicos y bien mantenidos.

No obstante, el proyecto no se limita a este primer caso. La red IoT ha sido concebida como una plataforma escalable que incorporará progresivamente nuevos escenarios de uso aún por definir. El objetivo final pasa por optimizar las operaciones, anticipar necesidades y mejorar la experiencia del viajero en distintos ámbitos de la infraestructura aeroportuaria.

Para garantizar un despliegue eficiente, el proyecto comenzará con estudios de cobertura basados en simulaciones y mediciones en campo que definirán las mejores ubicaciones para los gateways. La red IoT usará tecnología Lorawan «ideal para comunicaciones de largo alcance y bajo consumo energético, con alta penetración en interiores y elevada seguridad, sin interferir con otras comunicaciones aeroportuarias».

Proceso de integración

Tras la instalación, Celestia TST y Ambar garantizarán la compatibilidad de la nueva estructura con la Red Multi Servicio (RMS) ya existente en cada aeropuerto y realizarán pruebas que aseguren la continuidad operativa sin afectar la experiencia del usuario.

Además, ofrecerán una herramienta integral para la gestión y configuración remota de los dispositivos, lo que permitirá el mantenimiento y las ampliaciones ágiles. Para asegurar un uso óptimo, se impartirá formación especializada al personal de AENA en el manejo del equipamiento y software.

Según las firmas cántabras, «este proyecto se enmarca en la creciente necesidad de sensorizar los aeropuertos como parte fundamental de la transformación tecnológica de las Infraestructuras Críticas del Estado. Los sensores IoT generan múltiples beneficios para responder a las demandas de sostenibilidad, automatización y experiencia del usuario. Desde optimizar el mantenimiento preventivo de escaleras mecánicas, ascensores o limpieza de los aseos hasta incrementar la seguridad con la detección de comportamientos anómalos en tiempo real pasando por la optimización del personal para reducir los tiempos de espera, el control ambiental o la eficiencia logística».

En palabras de Francisco Alcalá, director general de Celestia TST, «disponer de esta red Lorawan en todos los aeropuertos de AENA representa una infraestructura clave para habilitar nuevos servicios IoT en el futuro. Permitirá que todos los aeropuertos cuenten con comunicaciones IoT compatibles y facilitará la adopción de soluciones en toda la red AENA, abriendo una excelente oportunidad de innovación futura».

Según Roberto García, director general de Ambar, «trabajar con AENA no hace sino reforzar nuestra capacidad para trabajar en entornos de elevada exigencia técnica como son las Infraestructuras Críticas del Estado. Aspectos como garantizar la continuidad del servicio, la seguridad de la información y la fiabilidad operativa son fundamentales».