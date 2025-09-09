El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Instalaciones del Aeropuerto Seve Ballesteros, en Camargo. Juanjo Santamaría

AENA adjudica a las cántabras Ambar y Celestia TST la red IoT de los aeropuertos españoles

El contrato, por 3,45 millones y 24 meses de ejecución, permitirá analizar datos en tiempo real para optimizar procesos críticos y mejorar la experiencia de los usuarios

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:39

AENA ha encontrado en el sector tecnológico cántabro un aliado fiable para la modernización de los aeropuertos españoles. El último ejemplo lo encarnan Celestia ... TST y Ambar Telecomunicaciones, a las que el gestor ha adjudicado un contrato para implementar una nueva red de Internet de las Cosas (IoT) en los 46 aeropuertos y dos helipuertos que conforman las infraestructuras que la organización opera en España. El proyecto contempla la instalación de más de 860 dispositivos o 'gateways', que es como se denominan técnicamente, que permitirán capturar y analizar datos en tiempo real para optimizar procesos críticos, anticipar necesidades operativas y mejorar la experiencia de los usuarios.

