Sam Altman, fundador de OpenAI. Reuters

Altman vence a Musk: OpenAI supera a SpaceX como la start-up más valiosa de la historia

La creadora de ChatGPT tiene un valor de más de 400.000 millones de euros y supera a gigantes tecnológicos como IBM o Intel

José A. González

José A. González

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:00

Comenta

OpenAI, la creadora de ChatGPT, está de moda. Microsoft, Softbank, Oracle, Nvidia… todas ellas han invertido miles y decenas de miles de millones en la ... empresa fundada por Sam Altman. Es la start-up de moda en Silicon Valley y en Wall Street, y ahora ya tiene precio, o al menos, valoración: 425.000 millones de euros (en dólares la cifra es redonda: 500.000 millones). Esta cifra se ha estimado en parte por la venta de acciones de los empleados y consolida a esta compañía como la firma emergente más valiosa del mundo, por delante de Space X de Elon Musk (340.390 millones de euros), la matriz de TikTok (187.220 millones) y Anthropic (155.729 millones).

