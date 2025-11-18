El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Caída de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, a nivel mundial
El equipo de Aqualia recogiendo el premio R.C

Aqualia, galardonada con el 'Premio San Alberto Magno al Mérito Científico 2025' por su aportación al progreso en el ámbito del agua

Es un reconocimiento otorgado por el Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León (COQAL) y la Asociación de Químicos del Principado de Asturias (AQPA)

C.P.S.

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:26

Comenta

Aqualia ha sido galardonada con el XXI Premio San Alberto Magno al Mérito Científico 2025, un reconocimiento otorgado por unanimidad por el Colegio Oficial de ... Químicos de Asturias y León (COQAL) y la Asociación de Químicos del Principado de Asturias (AQPA).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  2. 2

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  3. 3

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  4. 4

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  5. 5

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  6. 6

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  7. 7

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  8. 8

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  9. 9

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  10. 10

    La Colonia del Mar tendrá nuevas aceras, carreteras, aparcamientos y servicios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Aqualia, galardonada con el 'Premio San Alberto Magno al Mérito Científico 2025' por su aportación al progreso en el ámbito del agua

Aqualia, galardonada con el &#039;Premio San Alberto Magno al Mérito Científico 2025&#039; por su aportación al progreso en el ámbito del agua