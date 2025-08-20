El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Óscar Chamorro

El auge del comercio online se lleva por delante 50.000 pequeños comercios en el último lustro

Las ventas por internet se duplican en cinco años y muchos locales optan por diversificar su negocio como punto de entrega

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:04

El comercio minorista de toda la vida y que fue durante décadas la columna vertebral del tejido empresarial español, languidece. Entre 2019 y y 2024, ... este sector -formado en buena parte por negocios traspasados de generación en generación- ha sufrido el cierre de más de 50.000 locales, un tercio del total de establecimientos cerrados desde el año 2000. Así lo refleja el informe sobre 'Nuevas dinámicas de consumo tras el covid-19', de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

