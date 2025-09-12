El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Microsoft desvincula Teams del resto de aplicaciones para evitar la multa millonaria de Bruselas

La Comisión Europea acepta los compromisos de la tecnológica en materia de Competencia para no ser sancionada por aprovecharse de su «posición dominante»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Bruselas

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:30

La Comisión Europea y Microsoft han enterrado el hacha de guerra en relación a las preocupaciones de la institución comunitaria sobre la plataforma Teams. El ... Ejecutivo comunitario ha aceptado este viernes los compromisos de la empresa tecnológica en torno a esta popular plataforma de trabajo colaborativo y que serán «legalmente vinculantes» para Microsoft, que evita así una multa millonaria. Las preocupaciones de Bruselas tenían que ver con la vinculación de Teams al resto de aplicaciones de la compañía -Word, Excel, Power Point...-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El funcionario de Obras Públicas tendrá que pagar 2,2 millones de euros de multa e indemnización al Gobierno
  2. 2 Denuncian la «degradación» de Oyambre, convertido en un «parque temático ilegal»
  3. 3

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  4. 4

    Cierra el centenario comercio Regalos Pico
  5. 5

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  6. 6

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  7. 7

    El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada
  8. 8

    Y en septiembre... el turismo no para en Cantabria
  9. 9

    Un nuevo incendio arrasa una vieja casona abandonada en Tanos
  10. 10

    Enrique Conde sobre la reducción de jornada: «Es populista y bolchevique»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Microsoft desvincula Teams del resto de aplicaciones para evitar la multa millonaria de Bruselas

Microsoft desvincula Teams del resto de aplicaciones para evitar la multa millonaria de Bruselas