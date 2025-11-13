El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

EFE

Bruselas sospecha que Google perjudica el contenido patrocinado de los medios de comunicación

La Comisión Europea inicia una nueva investigación al gigante tecnológico por su forma de tratar la publicidad digital

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:11

La Comisión Europea ha abierto este jueves un nuevo frente contra Google, con una investigación que tratará de evaluar si el gigante tecnológico aplica condiciones ... justas, razonables y no discriminatorias de acceso a sitios web de los editores y si perjudica en sus resultados los contenidos patrocinados de los medios de comunicación. De confirmarse, esta práctica supondría una vulneración de las obligaciones de la matriz de Google -Alphabet- dentro de la Directiva de Mercados Digitales.

