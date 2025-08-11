El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Polígono industrial Tanos-Viérnoles. DM

Cantabria lidera la caída en la creación de empresas en junio

El número de nuevas sociedades mercantiles baja un 7,4% en la región, frente a la subida media del país del 15%

J. L.

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:44

El número de sociedades mercantiles creadas bajó un 7,4% en junio en Cantabria respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 87, el ... mayor descenso entre las comunidades, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, hechos públicos este lunes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria se achicharra con máximas que rozan los 40 grados en el sur de la región
  2. 2

    «La turborrotonda de Valdecilla es un infierno»
  3. 3

    Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras
  4. 4

    Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados
  5. 5

    La nueva forma, más barata, de hacer turismo de autocaravana
  6. 6

    «Nunca he creído que Santander esté masificado, hay margen de crecimiento»
  7. 7 Rescatan a una pareja de franceses que quedó atrapada por la marea en una roca de Noja
  8. 8

    El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día
  9. 9

    Gema Igual, sobre las ratas en Santander: «No conozco ninguna ciudad donde no haya»
  10. 10

    «En Cantabria el tiempo es impredecible, como lo es en otras muchas zonas de España»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cantabria lidera la caída en la creación de empresas en junio

Cantabria lidera la caída en la creación de empresas en junio