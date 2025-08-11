Cantabria lidera la caída en la creación de empresas en junio
El número de nuevas sociedades mercantiles baja un 7,4% en la región, frente a la subida media del país del 15%
J. L.
Lunes, 11 de agosto 2025, 17:44
El número de sociedades mercantiles creadas bajó un 7,4% en junio en Cantabria respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 87, el ... mayor descenso entre las comunidades, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, hechos públicos este lunes.
De media en España se crearon un 15% más de empresas que un año antes, un total de 10.064. Solo descendió su número en la comparativa anual en Cantabria y en Murcia (5,1%), mientras que en el otro extremo, con las mayores subidas, se sitúan la Comunidad Valenciana (33,6%) y País Vasco (28%).
Las 87 nuevas empresas de Cantabria se constituyeron con un capital total de 532.000 euros. Entre ellas, se creó una sociedad limitada, con un capital de 125.000 euros. En junio se disolvieron 18 sociedades en Cantabria y otras trece ampliaron capital, por un volumen total de 11,2 millones.
