El cántabro Andrés Gómez Bueno, presidente europeo de los almacenistas portuarios de graneles agroalimentarios

Unistock Europe, la asociación europea de almacenistas portuarios profesionales de productos agroalimentarios a granel dentro de la Unión Europea, ha elegido al cántabro Andrés Gómez ... Bueno como nuevo presidente de la entidad, una responsabilidad que asumirá hasta 2028.

En una asamblea general celebrada días atrás en Hamburgo (Alemania), Unistock designó al director general del Grupo GOF, que opera la Terminal Agroalimentaria en el Puerto de Santander. Según el colectivo, su nuevo presidente «aporta una amplia experiencia en el comercio de materias primas, operaciones portuarias e innovación digital. Reconocido por su compromiso con la diversidad y la responsabilidad social proactiva, Gómez Bueno ha desempeñado un papel destacado en varias asociaciones empresariales a nivel local, nacional e internacional. Su liderazgo se centrará en reforzar el papel de las terminales agroportuarias en las cadenas de suministro alimentario y de piensos de la UE, así como en fomentar la colaboración estratégica en todo el sector».

El propio empresario cántabro señaló que «es un gran honor y una enorme satisfacción asumir la responsabilidad de presidir Unistock Europe durante los próximos tres años. Haré todo lo posible por llevar la voz de los operadores portuarios agroalimentarios europeos ante las instituciones de la UE y, junto con el fantástico equipo que conforma nuestra asociación, atraer a más miembros en beneficio de la cadena de valor de la alimentación y los piensos».