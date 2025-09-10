El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Lucía Casanueva en su visita a la redacción de El Diario Montañés en Santander. Javier Cotera

«La comunicación ya no es opcional, no puede contar otro tu historia por ti»

La cántabra Lucía Casanueva fundó en 2009 PROA Comunicación, agencia reconocida por El Publicista como una de las cien mejores del país

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:41

La cántabra Lucía Casanueva (Santander, 1975) decidió fundar su compañía, PROA Comunicación, en el año 2008, en plena caída de Lehman Brothers. La situación crítica ... que se planteaba no le achantó porque la empresaria, que también es montañera y está acostumbrada a escalar, quiso asumir el reto. «Decidí fundar mi proyecto cuando llegué al campo base del Manaslu, que es un 8.000 en Nepal, y pensé que si había sido capaz de eso, que hay que echarle un poco de coraje, también podía emprender». El resultado de ese reto más de 15 años después es una agencia con una plantilla de 20 profesionales y que aparece en el ranquin de las cien mejores consultoras de comunicación de España publicado por El Publicista.

