El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oficina de Correos EP

Correos suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a Estados Unidos y Puerto Rico

El motivo estaría en el cambio de las normas aduaneras del país presidido por Donald Trump

EP

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:42

Correos suspenderá temporalmente la admisión de paquetes cuyo destino sea Estados Unidos o Puerto Rico y que tengan un valor comercial igual o inferior a ... 800 dólares (681,5 euros) desde el próximo lunes 25 de agosto por el fin del régimen de 'minimis'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La segunda mayor tromba de agua de la historia de Cantabria
  2. 2 Detenido por grabar a chicas duchándose en un gimnasio de Santander
  3. 3

    Cerrada la playa de Galizano por un brote de gastroenteritis en trece menores
  4. 4 «Vimos como se inundaba poco a poco la calle del hospital Valdecilla»
  5. 5

    Intervenidas 664 prendas y 126 perfumes falsificados para su venta en mercadillos de Cartes y Noja
  6. 6 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  7. 7 Laredo se arregla para las Flores
  8. 8 La ordenanza de aparcamiento de Laredo se activará en la Semana Santa de 2026
  9. 9

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  10. 10

    Del récord de calor a una tromba histórica, el agosto más extraño en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Correos suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a Estados Unidos y Puerto Rico

Correos suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a Estados Unidos y Puerto Rico