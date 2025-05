Las empresas familiares de la región compartirán experiencias sobre relevo y gobernanza

La Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (Acefam) celebró este jueves su Asamblea General en el Palacio de La Magdalena, una cita anual en la ... que se aprobaron la memoria de actividades y las cuentas de 2024. El presidente de la entidad, Vicente Alciturri, anunció el lanzamiento del Proyecto Avanza, una iniciativa que busca compartir el conocimiento y la experiencia acumulada por Acefam con el conjunto de empresas familiares de Cantabria, con independencia de que estén o no asociadas.

La organización recordó que más del 90% del tejido empresarial cántabro está formado por empresas familiares, que enfrentan problemas similares con independencia de su tamaño, sector u organización. Son cuestiones tales como convivencia entre familia y empresa, toma de decisiones o relevo generacional. A menudo se trata de compañías que carecen de los recursos para abordarlos de forma estructurada o profesionalizada.

Alciturri: «El testimonio generoso vale su peso en oro para afrontar las crisis propias»

El empresario Miguel Abelló explicó en la cita su visión sobre el valor de las compañías familiares

«Queremos que todas las empresas familiares se beneficien del conocimiento que hemos acumulado durante años. No importa su tamaño o facturación. Lo importante es que entiendan que no están solas en los desafíos que enfrentan», subrayó Alciturri. Para el presidente, la asociación entiende como una responsabilidad propia acercarse al resto de empresas de la región con el fin de aportar conocimiento y experiencia en este tipo de situaciones, entendiendo que no hay una única receta o solución, pero «sabiendo a ciencia cierta que la convivencia, la escucha y el testimonio generoso valen su peso en oro para afrontar las crisis propias».

El acto de inauguración de la parte pública de la Asamblea igualmente contó con la participación de Ana Álvarez Aldomá, como presidenta del Fórum Familiar del Instituto de Empresa Familiar; y con el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti. Este último sostuvo que este tipo de compañía se caracteriza por estar «profundamente enraizada en valores como el esfuerzo, la identidad, la cercanía o el legado», a los que se suman otros rasgos intrínsecos como arraigo con el territorio, visión de futuro y vocación de permanencia.

Testimonios que inspiran

Según destacó la Asociación en un comunicado, uno de los momentos más destacados de la jornada fue la charla-coloquio entre el empresario Miguel Abelló, presidente ejecutivo del Grupo Torreal y miembro de la ejecutiva del Instituto de Empresa Familiar (IEF); y Manuel Iturbe, director de las demarcaciones territoriales de Banco Santander en España, quienes compartieron su experiencia sobre la visión a largo plazo y el valor estratégico de la empresa familiar como pilar de desarrollo sostenible.

En el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, la consejera del Grupo SIEC Sylvia de Miguel presentó el proyecto 'Desde Valencia para Valencia', una iniciativa solidaria que ha recaudado más de cinco millones de euros para ayudar a afectados por la DANA. «Un ejemplo de cómo la empresa familiar puede generar un impacto directo y positivo en su comunidad, aportando soluciones en momentos críticos».