Ferroglobe podrá reutilizar nuevas escorias tras ser reconocidas como subproducto industrial

El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático, ha declarado subproducto (una sustancia u objeto que se genera de forma inevitable en un proceso industrial, pero que puede reutilizarse directamente sin necesidad de transformaciones adicionales) a las escorias de ferrosilicomanganeso generadas en el proceso productivo de la planta de Ferroglobe Spain Metals SAU en Boo de Guarnizo, en el municipio de El Astillero. La medida permitirá que este material pueda ser aprovechado de forma segura en distintos usos industriales y de construcción, evitando su gestión como residuo y avanzando en la aplicación práctica de los principios de la economía circular.

Antes de su aprobación, las escorias fueron sometidas a los correspondientes análisis técnicos y sanitarios, que confirmaron su viabilidad y la ausencia de riesgos para la salud o el medio ambiente. Los informes emitidos por la Dirección General de Industria, Energía y Minas y por la Dirección General de Salud Pública concluyeron que el material cumple con los requisitos técnicos y ambientales establecidos en la normativa vigente.

Con esta resolución, Ferroglobe podrá dar un nuevo uso productivo a las escorias generadas en su proceso de fabricación, reduciendo el consumo de materias primas naturales y la generación de desechos. El reconocimiento del material como subproducto implica, además, la realización de controles periódicos de calidad que garantizarán el mantenimiento de las condiciones necesarias para conservar esa consideración.

La iniciativa se enmarca en los objetivos de la Estrategia de Economía Circular y Bioeconomía de Cantabria, orientada a fomentar la reutilización y valorización de materiales industriales y a promover un modelo productivo más eficiente y sostenible. El consejero de Fomento, Roberto Media, ha afirmado que el reconocimiento de estas escorias como subproducto constituye «un ejemplo práctico» de cómo la aplicación de la normativa y la colaboración con el tejido industrial permiten «cerrar el ciclo» de los recursos, reduciendo las emisiones y el consumo de materias primas, al tiempo que se generan nuevas oportunidades económicas en el marco de la economía circular.

Ferroglobe Spain Metals, líder mundial en la producción de silicio metal y aleaciones de manganeso y ferrosilicio, cuenta en su planta de Boo de Guarnizo con unos 150 empleados directos y genera alrededor de 500 puestos de trabajo indirectos. La resolución supone un paso adelante en la gestión responsable de los subproductos industriales y refuerza el compromiso del sector con la sostenibilidad y la innovación en procesos de bajo impacto ambiental.