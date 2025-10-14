El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sede de Indra en Madrid. RC

El Gobierno coloca a Indra y a Escribano al frente de la modernización de la industria militar española

El Consejo de Ministros aprueba préstamos con valor de más de 6.000 millones, donde 5.549 millones son para la cotizada de la que es máximo accionista

José A. González

José A. González

Martes, 14 de octubre 2025, 20:13

«Todo Estado miembro podrá adoptar las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran ... a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra». Así reza el apartado b del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que el Gobierno, a través del Ministerio de Industria y Turismo, ha invocado para conceder 5.549 millones de euros sin concurso a Indra.

