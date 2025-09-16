Grupo Tejedor Lázaro impulsa la II Edición de su Plan de Formación de Familiares de Socios con actividades en Segovia

Grupo Tejedor Lázaro celebró durante las dos primeras semanas de agosto la II Edición de «Cesión Legado Familiar», un programa enmarcado dentro del histórico Plan de Familiares de Socios, iniciativa que la compañía viene desarrollando desde hace años con el objetivo de preservar las raíces familiares, transmitir el legado empresarial y reforzar los valores que definen a la organización entre las nuevas generaciones.

El programa, dirigido a jóvenes menores de 16 años, contó con diversas actividades formativas y experienciales diseñadas para acercar a los participantes al mundo de la empresa familiar, fomentar el orgullo de pertenencia y despertar en ellos una visión de futuro ligada a la continuidad de la compañía.

Encuentros «Tú a Tú»: experiencias compartidas

Uno de los pilares de esta edición han sido las ponencias «Tú a Tú», espacios de diálogo en los que diferentes profesionales vinculados a la empresa familiar compartieron con los jóvenes asistentes sus vivencias, aprendizajes y consejos. Los participantes de esta edición fueron: José Luis Tejedor Lázaro, socio y empleado jubilado, con la ponencia «Rol del hermano mayor de seis hermanos»; Eduardo Estévez Gudiño, director de EFCYL, con la ponencia «Cultura, formación y unión: pilares para la continuidad empresarial»; Jaime Ortega López, director de Desarrollo de Negocio en Sevenreeds, con la ponencia «Empresa familiar de éxito en Segovia con expansión internacional» y Elena Hijosa Velasco, directora de Operaciones de Dibaq Group, con la ponencia «Talento interno: trayectoria personal y profesional en GTL».

Un plan para todas las edades

El Plan de Familiares de Socios ofrece un espacio para cada etapa de desarrollo.

Para los más pequeños, el programa «Cesión Legado Familiar» supone un primer contacto con los valores y la cultura de la empresa.

Para los jóvenes mayores de 16 años, el plan se materializa en programas de prácticas en distintas áreas de la compañía, tanto en entornos operativos y de producción como en departamentos staff (marketing, administración, finanzas, etc.). Estas experiencias les permiten conocer de primera mano la realidad del negocio y adquirir competencias prácticas que refuerzan su vínculo con la empresa familiar y con las personas que hacen posible la continuidad de su legado.

Clausura con proyectos empresariales

La jornada de clausura tuvo lugar el pasado 14 de agosto, en la que los jóvenes participantes presentaron los proyectos empresariales que habían ido trabajando a lo largo del programa, poniendo en práctica lo aprendido durante las sesiones. El acto finalizó con la entrega de diplomas de participación, en reconocimiento a su esfuerzo e implicación.

Un legado que se adapta al futuro

Con esta segunda edición, Grupo Tejedor Lázaro consolida el programa «Cesión Legado Familiar» como un proyecto estable dentro de su Plan de Familiares de Socios. Una iniciativa que demuestra que preservar un legado va más allá de mantener una tradición: implica adaptarlo, transmitirlo con sentido y asegurar que cada generación lo reciba con orgullo y responsabilidad.

