El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. RC

Iberdrola dispara sus beneficios un 17% hasta los 5.116 millones y vuelca su inversión en EE UU y Reino Unido

La compañía ingresó hasta septiembre 33.863 millones, un 2,3% más que el año pasado, mejora el dividendo al accionista un 8% y sus previsiones para fin de año

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 08:52

Comenta

Iberdrola está cerca de alcanzar su objetivo marcado para este año en los 6.000 millones de beneficio histórico ya que hasta septiembre ha informado ... de unas ganancias de 5.116 millones, un 16,6% más que en los nueve primeros meses de 2024. Dados estos buenos resultados, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán, ha mejorado sus previsiones para cierre de año hasta los 6.600 millones, un beneficio récord en su historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia
  2. 2

    Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega
  3. 3

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  4. 4

    La A-67 sufrirá cortes hasta este viernes por el asfaltado de los túneles de Pedredo y Gedo
  5. 5

    Detenido por tirar a una anciana al suelo y pisarle para robarle una cadena en un portal de la calle Alta
  6. 6

    Fallece Ochotorena, guardameta racinguista en la temporada 1995-96
  7. 7

    Jeremy llama a la puerta del Mundial
  8. 8

    La modificación del PGOU de Santander para crear 250 viviendas en El Campón, parada por un informe municipal
  9. 9

    Investigan a una mujer por utilizar la tarjeta bancaria de un amigo sin su permiso durante diez años
  10. 10

    Los aviones de Iberia vuelven a despegar en el aeropuerto rumbo a Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Iberdrola dispara sus beneficios un 17% hasta los 5.116 millones y vuelca su inversión en EE UU y Reino Unido

Iberdrola dispara sus beneficios un 17% hasta los 5.116 millones y vuelca su inversión en EE UU y Reino Unido