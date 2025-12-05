Javier Palomera, elegido para un segundo mandato como presidente de los constructores en Cantabria

La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria ha confirmado la reelección de Javier Palomera del Barrio como presidente para un segundo mandato, consolidando así ... la confianza en su liderazgo en un momento clave para el sector, destaca el colectivo en un comunicado.

Javier Palomera es gerente de la empresa familiar Palomera Obras y Proyectos, fundada en 1992 y referente del sector de la construcción en Cantabria, que emplea a más de 70 personas en la región.

Según la Asociación, durante los últimos cuatro años la construcción en la región ha atravesado uno de los periodos más complejos de su historia reciente. El incremento sostenido de los precios de las materias primas, la escasez de mano de obra cualificada y las dificultades para aplicar revisiones de precios en contratos han supuesto retos significativos para empresas y profesionales.

«En este contexto, la Asociación, bajo la presidencia de Javier Palomera, ha trabajado intensamente para defender los intereses del sector, impulsar medidas de apoyo y promover el diálogo con las administraciones públicas», afirma la ACP.

De cara al futuro, «este nuevo mandato supone una oportunidad para seguir consolidando un sector que es motor económico y generador de empleo en Cantabria. Afrontamos desafíos importantes, pero también tenemos la responsabilidad de convertirlos en oportunidades para modernizar y fortalecer nuestra industria. La construcción no es solo levantar edificios: es crear infraestructuras que sostienen el bienestar, la movilidad y el desarrollo de las sociedades modernas», declaró Palomera, que recalcó que el sector apuesta por la innovación y la formación.