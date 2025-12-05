Javier Palomera, elegido para un segundo mandato como presidente de los constructores en Cantabria
La Asociación destaca que el sector ha abordado en los últimos cuatro años «uno de los periodos más complejos de su historia reciente»
Santander
Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:18
La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria ha confirmado la reelección de Javier Palomera del Barrio como presidente para un segundo mandato, consolidando así ... la confianza en su liderazgo en un momento clave para el sector, destaca el colectivo en un comunicado.
Javier Palomera es gerente de la empresa familiar Palomera Obras y Proyectos, fundada en 1992 y referente del sector de la construcción en Cantabria, que emplea a más de 70 personas en la región.
Según la Asociación, durante los últimos cuatro años la construcción en la región ha atravesado uno de los periodos más complejos de su historia reciente. El incremento sostenido de los precios de las materias primas, la escasez de mano de obra cualificada y las dificultades para aplicar revisiones de precios en contratos han supuesto retos significativos para empresas y profesionales.
«En este contexto, la Asociación, bajo la presidencia de Javier Palomera, ha trabajado intensamente para defender los intereses del sector, impulsar medidas de apoyo y promover el diálogo con las administraciones públicas», afirma la ACP.
De cara al futuro, «este nuevo mandato supone una oportunidad para seguir consolidando un sector que es motor económico y generador de empleo en Cantabria. Afrontamos desafíos importantes, pero también tenemos la responsabilidad de convertirlos en oportunidades para modernizar y fortalecer nuestra industria. La construcción no es solo levantar edificios: es crear infraestructuras que sostienen el bienestar, la movilidad y el desarrollo de las sociedades modernas», declaró Palomera, que recalcó que el sector apuesta por la innovación y la formación.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión