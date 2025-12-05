El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Javier Palomera, presidente de los constructores en Cantabria. Javier Cotera

Javier Palomera, elegido para un segundo mandato como presidente de los constructores en Cantabria

La Asociación destaca que el sector ha abordado en los últimos cuatro años «uno de los periodos más complejos de su historia reciente»

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:18

La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria ha confirmado la reelección de Javier Palomera del Barrio como presidente para un segundo mandato, consolidando así ... la confianza en su liderazgo en un momento clave para el sector, destaca el colectivo en un comunicado.

