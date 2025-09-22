El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tren AVE estacionado en Atocha EP

La liberalización abarata los billetes de tren pero castiga a Renfe, Iryo y Ouigo con pérdidas millonarias

Entre las tres empresas suman pérdidas acumuladas de 1.203,5 millones desde 2020

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:50

El tren registró en 49 millones de viajeros en 2024, un 42% más que antes de la liberalización, con un ahorro para el bolsillo de ... los viajeros de 431,3 millones de euros respecto a 2019 pero una onerosa factura para las empresas del sector, según el informe de la liberación que ha difundido este lunes la CNMC. Además, la liberación ha generado un trasvase de viajeros del avión (0,9 millones de pasajeros) y de la carretera (3,7 millones) al tren, con un ahorro estimado de 171,8 millones en costes externos (menos polución, emisiones, accidentes, congestión y ruido).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  2. 2

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  3. 3

    %uD83C%uDFA7 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing
  4. 4

    La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
  5. 5 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  6. 6

    Las causas del éxito de la FP cántabra
  7. 7 Lunes de chaparrones en Santander: 60 litros, la cifra más alta de toda España
  8. 8

    «Tenemos que dar una vuelta a esto del VAR»
  9. 9

    La incapacidad permanente se dispara un 9,3% en Cantabria desde 2024 con 1.190 casos más
  10. 10

    El Ayuntamiento de Santander encarga el estudio para reparar el acceso a Los Peligros y pone fin al conflicto con Costas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La liberalización abarata los billetes de tren pero castiga a Renfe, Iryo y Ouigo con pérdidas millonarias

La liberalización abarata los billetes de tren pero castiga a Renfe, Iryo y Ouigo con pérdidas millonarias