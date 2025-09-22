La liberalización abarata los billetes de tren pero castiga a Renfe, Iryo y Ouigo con pérdidas millonarias

El tren registró en 49 millones de viajeros en 2024, un 42% más que antes de la liberalización, con un ahorro para el bolsillo de ... los viajeros de 431,3 millones de euros respecto a 2019 pero una onerosa factura para las empresas del sector, según el informe de la liberación que ha difundido este lunes la CNMC. Además, la liberación ha generado un trasvase de viajeros del avión (0,9 millones de pasajeros) y de la carretera (3,7 millones) al tren, con un ahorro estimado de 171,8 millones en costes externos (menos polución, emisiones, accidentes, congestión y ruido).

ADIF, el administrador de la infraestructura ferroviaria en España, ha ingresado más por los cánones, debido a la mayor actividad ferroviaria, lo que le ha reportado una ganancia neta de 133,3 millones. Sin embargo, las empresas ferroviarias y pese a haber mejorado resultados en 2024, han pasado de tener 133 millones de beneficios en 2019 a registrar pérdidas de 99,5 millones en 2024.

La CNMC calcula que Renfe acumula unas pérdidas de 842 millones de euros en estos últimos cinco años (debido también en parte al impacto del Covid y del incremento de los precios energéticos), a las que se suman las pérdidas acumuladas de 170 millones de Iryo y de 191 millones de Ouigo. En total, las tres han perdido 1.203,5 millones desde 2020.

Desde enero de 2025, tres empresas y cuatro marcas comerciales (los AVE y AVLO de Renfe, además de Ouigo e Iryo) operan en la alta velocidad Madrid-Barcelona, Madrid-Levante y Madrid-Sur. Uno de los efectos ha sido ha sido un descenso medio del 33 % (44 % contando la inflación) en los precios de los billetes de la alta velocidad.

La cuota del tren frente al avión en los viajes de larga distancia ha sido del 56,5 % (5,2 puntos porcentuales más que en 2019). La cuota de mercado de Renfe ha descendido casi 30 puntos porcentuales tras la liberalización (hasta el 72 %), mientras que en Francia, SNCF Voyageurs presenta una cuota superior al 99 %.

Sin embargo, la liberalización de los servicios sujetos a obligaciones de servicio público (Cercanías, Media Distancia convencional, Media Distancia de alta velocidad, entre otros) aún está pendiente en España, a diferencia de Francia y Alemania.