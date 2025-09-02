La mayor empresa de defensa del mundo quiere aumentar su producción en Europa

La empresa estadounidense de defensa Lockheed Martin quiere incrementar su producción en Europa, tanto en capacidad de ingeniería como tecnológica, según anunció el director corporativo ... de la compañía, Tehmur Khan, este martes en el foro organizado por la patronal de la industria digital Ametic en Santander. El mayor contratista militar del mundo tiene como objetivo dotar a Europa de una autonomía estratégica con más recursos propios, más tecnologías desarrolladas en el continente y programas de I+D.

«Las tensiones geopolíticas han aumentado la demanda de sistemas de defensa a ambos lados del Atlántico y hay una mayor necesidad de sistemas interoperables entre los aliados para mantener la superioridad estratégica sobre los adversarios», indicó Khan durante su intervención en la segunda jornada del evento.

A su juicio, el gran reto actualmente de la industria de defensa es entregar los pedidos a tiempo y tener los recursos para hacerlo. «Es un reto porque estamos todos intentando hacerlo en el mismo tiempo», aseguró. Poniendo el foco en España, el director corporativo de la firma destacó la capacidad industrial del país, donde han sellado alianzas en los 40 años que llevan teniendo presencia aquí. La compañía ha firmado acuerdos con Navantia, con Indra y con Sener, entre otras, y ha invertido alrededor de 1.000 millones de dólares en estas cuatro décadas, según aseguró el representante de la compañía estadounidense.

«Estamos trabajando con trece empresas españolas altamente cualificadas a nivel tecnológico y vemos que el ecosistema, tanto de empresas medianas, como de 'startups', tiene un gran futuro. Hay una capacidad tecnológica en España muy relevante y esperamos apoyarnos en ella para el futuro», señaló el directivo.