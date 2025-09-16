El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista aérea del parque Juna en el estado indio de Rajastán R.C.

El mayor proyecto de Acciona Energía en India producirá electricidad renovable para abastecer 840.000 hogares

Con más de 750.000 módulos fotovoltaicos, la planta Juna producirá 800 GWh al año

C. P. S.

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:40

Acciona Energía, la filial de renovables del grupo Acciona, ha puesto en marcha la planta fotovoltaica Juna, de 412MWp, en el estado indio de Rajastán. ... Con más de 750.000 módulos fotovoltaicos se trata del mayor proyecto de la compañía española en el país asiático: producirá 800 gigawatios/hora (GWh) de electricidad verde al año, suficiente para abastecer a 840.000 hogares, y evitará la emisión de 724.000 toneladas anuales de CO2. El 70% de la producción de la planta se suministrará a Manikaran Power Limited, una de las mayores empresas de comercialización de energía de India, a través de un PPA de 15 años, mientras que el 30% restante se destinará al mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el copiloto del accidente del sábado en Suances
  2. 2

    Altercado sin consecuencias en el colegio Divina Pastora de San Felices
  3. 3

    El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas
  4. 4

    Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca
  5. 5

    Santoña da su último adiós a Agustín Ibáñez
  6. 6

    Cientos de romeros vistieron el traje montañés para rendir homenaje a San Cipriano
  7. 7 Incendio sin daños personales en Cementos Alfa, en Mataporquera
  8. 8

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  9. 9

    La Policía reduce al hombre que amenazaba con hacer explosionar varias bombonas en la Gran Vía de Madrid
  10. 10

    La trágica nevada en Picos de Europa de septiembre de 1975

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El mayor proyecto de Acciona Energía en India producirá electricidad renovable para abastecer 840.000 hogares

El mayor proyecto de Acciona Energía en India producirá electricidad renovable para abastecer 840.000 hogares