El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Nvidia invertirá unos 85.000 millones de euros en OpenAI

A cambio el creador de ChatGPT utilizará los procesadores de la tecnológica estadounidense para sus centros de datos

José A. González

José A. González

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:10

Nvidia se ha propuesto ser el agitador del mercado de la inteligencia artificial y de Wall Street. Si hace apenas cuatro días lanzaba un salvavidas ... de 4.500 millones de euros a su rival histórico Intel, ahora la firma fundada por Jensen Huang invierte casi 85.000 millones de euros (100.000 millones de dólares) en OpenAI con el fin de respaldar la construcción de nuevos centros de datos y el desarrollo de la infraestructura necesaria para impulsar las cargas de trabajo de inteligencia artificial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  2. 2 Lunes de chaparrones en Santander: 67,4 litros, la cifra más alta de toda España
  3. 3

    %uD83C%uDFA7 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing
  4. 4

    «Tenemos que dar una vuelta a esto del VAR»
  5. 5 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  6. 6

    La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
  7. 7

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  8. 8

    El Ayuntamiento de Santander encarga el estudio para reparar el acceso a Los Peligros y pone fin al conflicto con Costas
  9. 9

    Vox lleva al Parlamento que los cántabros tengan prioridad frente a los migrantes en las prestaciones
  10. 10

    La terraza y los nuevos miradores del Palacio abrirán al público en octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Nvidia invertirá unos 85.000 millones de euros en OpenAI

Nvidia invertirá unos 85.000 millones de euros en OpenAI