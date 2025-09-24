El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de Indra. Archivo

La operación Indra-Escribano encara la recta final con el refuerzo de asesores para garantizar el encaje legal

La fusión se encuentra «en pausa» y ambas firmas cierran acuerdos con Santander o JP Morgan para supervisar el movimiento empresarial

José A. González

José A. González

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:55

«En pausa». Con esas dos palabras definen fuentes de la negociación la situación actual de la fusión entre Indra y Escribano (EM&E). Un ... movimiento anhelado por la cotizada española desde 2021 y que a mediados de este año tomó velocidad de crucero por los planes de defensa y rearme europeos y los ecos de la guerra en el Viejo Continente. La viabilidad de la operación está bajo escrutinio legal por parte de Indra, pero eso no es óbice para que las dos firmas involucradas tomen posiciones para un otoño que traerá el fin —exitoso o no— de esta operación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por acoso laboral
  2. 2

    Muere Uco Lastra, único cántabro campeón del mundo de boxeo
  3. 3

    La nueva estrella de la flota de la Guardia Civil, valorada en 35 millones, se muestra en Santander
  4. 4

    Santander batió ayer su récord histórico de precipitación acumulada en septiembre con 91 litros por metro cuadrado
  5. 5

    Una iniciativa parlamentaria exige que los aparcamientos de Valdecilla sean gratis
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 La piparra que quiere conquistar Cantabria
  8. 8

    Pintan varios grafitis en las instalaciones del Tenis, junto al recinto de La Magdalena
  9. 9

    La investigación revela que un trabajador de Escalante tenía salmonela y no lo sabía
  10. 10

    «Los de Cueto éramos peleones»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La operación Indra-Escribano encara la recta final con el refuerzo de asesores para garantizar el encaje legal

La operación Indra-Escribano encara la recta final con el refuerzo de asesores para garantizar el encaje legal