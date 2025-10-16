La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria El presidente del comité de La Penilla confía en que los despidos anunciados por la multinacional en todo el mundo no alcanzarán a la planta de La Penilla porque los puestos que desaparecerán son principalmente administrativos

Nestlé se despertaba este jueves con la noticia de que la multinacional despedirá a 16.000 empleados durante los próximos dos años (un 6% de sus trabajadores a lo largo y ancho del mundo). Un plan que no se sabe aún si impactará en Cantabria, aunque los 900 trabajadores de la planta de La Penilla de Cayón confían en que no será así. El presidente del comité de empresa (formado por UGT, CC OO, CGT y CSIF), Juan Miguel González (UGT), a preguntas de este periódico, traslada que «los trabajadores estamos tranquilos», aunque al mismo tiempo el sindicalista (que también es representante del comité europeo de la empresa) reconoce que no se les ha asegurado desde la dirección de manera oficial.

«El mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido. Esto incluirá tomar decisiones difíciles pero necesarias para reducir la plantilla en los próximos dos años», son las declaraciones de Philipp Navratil, CEO del gigante suizo de alimentación, que se han hecho públicas en los medios y que también se han trasladado en un comunicado interno a los empleados. El ajuste de plantilla global anunciado contempla una reducción de aproximadamente 12.000 profesionales administrativos en diferentes funciones y geografías, lo que generará un ahorro anual de 1.000 millones de francos (1.076 millones de euros) para finales de 2027, el doble del plan original, mientras que se espera que los costes extraordinarios de reestructuración duplicarán el ahorro anual.

Ese precisamente es uno de los motivos que hace respirar a los empleados cántabros de la multinacional, el tipo de puestos que van a desaparecer, dado que los que están amenazados son empleos de administración y no productivos como son los que priman en la factoría de La Penilla. En dichas instalaciones actualmente hay empleadas 900 personas de manera estable, no obstante «hay picos en con los que las contrataciones elevan la cifra a más de 1.100 trabajadores», sin ir más lejos, en la última campaña de verano, lo cual es otro de los indicios que hacen pensar que en La Penilla no sobra el trabajo tal y como traslada González.

«Junto con otras medidas, estamos trabajando para reducir sustancialmente nuestros costes y hoy estamos aumentando nuestro objetivo de ahorro a 3.000 millones de francos suizos para finales de 2027», ha destacado el CEO, para quien las acciones que se están tomando «asegurarán el futuro de Nestlé» como un líder en la industria y permitirán mejorar el rendimiento general y generar valor para los accionistas.

Al mismo tiempo, la compañía helvética ha informado de que en los nueve primeros meses de 2025 sus ventas sumaron 65.869 millones de francos (70.880 millones de euros), cifra que representa un descenso interanual del 1,9% en términos absolutos, pero que en datos orgánicos, que excluyen el impacto del tipo de cambio, supuso un aumento del 3,3%, incluyendo un aumento del 2,8% de los precios.

Los ingresos de Nestlé en América disminuyeron un 4,8% hasta septiembre, con 25.294 millones de francos (27.218 millones de euros); mientras que aumentaron un 2,6% en Europa, con 12.785 millones de francos (13.758 millones de euros); y un 2,5% en Asia, con 15.263 millones de francos (16.424 millones de euros).

Asimismo, las ventas de Nestlé Health Science sumaron 4.849 millones de francos (5.218 millones de euros), un 1,4% menos; mientras que las de Nespresso aumentaron un 2,6%, hasta 4.706 millones de francos (5.064 millones de euros); y las del negocio de aguas y bebidas premium cayeron un 0,4% interanual, hasta 2.753 millones de francos (2.962 millones de euros).

Entre julio y septiembre, las ventas de Nestlé alcanzaron los 21.641 millones de francos suizos (23.287 millones de euros), lo que representa una caída interanual del 2% en datos absolutos, aunque implica una mejora del 4,3% en cifras orgánicas.

«Impulsar el crecimiento liderado por RIG (crecimiento interno real) es nuestra prioridad número uno. Hemos incrementado la inversión para lograrlo, y los resultados están empezando a verse. Ahora debemos hacer más y actuar con mayor rapidez para acelerar nuestro crecimiento», ha comentado Philipp Navratil.

Para el conjunto del ejercicio, la compañía espera que el crecimiento orgánico de las ventas mejore en comparación con 2024, así como un margen subyacente de al menos el 16%, incluyendo un mayor impacto negativo de los aranceles vigentes y los tipos de cambio actuales.

