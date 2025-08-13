Los precios en Cantabria acumulan dos meses de subidas por el encarecimiento en vivienda y suministros La actualización del IPC de julio refleja un incremento del 2,6% en tasa interanual y acumula un crecimiento del 1,7% este año

Los precios en Cantabria han roto definitivamente su tendencia a la baja y con julio ya son dos meses de subidas en la región. Concretamente, la subida es tres décimas por encima de la tasa de junio y 2,6% en tasa interanual. Todo ello según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señalan que el incremento en la comunidad viene impulsado, principalmente, por las subidas en los precios de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como bebidas alcohólicas y tabaco.De esta forma, los precios en Cantabria subieron en Cantabria al 2,6% con respecto al mismo mes de 2024, lo que supone un crecimiento ligeramente por debajo de los registros nacionales, del 2,7%. En términos mensuales, la inflación en Cantabria se mantuvo un 0%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,7%.

Donde más subieron los precios en Cantabria respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,4% más que en julio de 2024, y bebidas alcohólicas y tabaco, un 6% más. Asimismo, los datos del INE también plasman inflación en los precios de restaurantes y hoteles, un 3,8% más, y otros bienes y servicios, un 3,2% más. En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en transporte, un -0,4%; y vestido y calzado, un -0,2%, las dos únicas categorías en las que se redujeron.

Respecto al mes anterior, los precios aumentaron más en ocio y cultura (+1,6%); hoteles y restaurantes (+1,5%); transporte (+0,9%), vivienda (+0,5%), alcohol y tabaco (+0,4%). Y descendieron en vestido y calzado (-7,6%); comunicaciones (-1,8%), menaje (-1,1%), alimentos (-0,7%) y otros bienes y servicios (-0,2%).

Datos nacionales

En España, el IPC elevó cuatro décimas su tasa interanual en julio, hasta el 2,7%, debido a un efecto base asociado a la caída del precio de la electricidad en el mismo mes de 2024 y por el encarecimiento de los carburantes, en menor medida. Con el repunte del IPC interanual en el séptimo mes del año, la inflación encadena dos meses consecutivos al alza, después de haber elevado tres décimas su tasa interanual en junio, hasta el 2,3%.

El organismo ha explicado que el aumento del IPC hasta el 2,7% se debe al aumento de los precios de la electricidad, frente a la bajada de julio de 2024 y, en menor medida, a las subidas de los carburantes, mayores que en el mismo mes del año anterior. En concreto, el grupo vivienda subió 2,5 puntos su tasa anual en julio, hasta el 6,7%, debido a que los precios de la electricidad aumentaron, frente a la bajada en julio del año anterior, en tanto que el grupo de transporte aumentó un punto su tasa anual, hasta el 0,2%, por el aumento de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,5%), Comunidad Valenciana (3,2%) y Extremadura (3,2%). En el lado contrario se situaron Murcia (2%), Canarias (2,2%) y La Rioja(2,3%). Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Ceuta (+0,8%), Baleares (+0,7%) y Asturias (+0,6%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Cataluña (+0,3%) Castilla La Mancha (+0,3%) y Murcia (+0,3%).

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que esta evolución de la inflación «es compatible con un fuerte dinamismo de la economía española, que se mantiene como motor de crecimiento entre los principales países europeos». «La estabilidad de los precios, el récord en creación de puestos de trabajo y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo», ha añadido.