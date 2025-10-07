El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Participantes en el IX Encuentro Fórum de la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar. DM

Regma, Persán, Delaviuda y Granalu ilustran a jóvenes empresarios familiares cántabros

Santander acoge el IX Encuentro Fórum de Acefam, que aglutinó a más de 50 directivos procedentes de varios puntos del país

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 07:14

Comenta

La progresiva profesionalización de la gobernanza, la priorización del bien común en la empresa por encima de los intereses particulares de los miembros de la ... familia, así como la constancia y la capacidad de adaptación sin renunciar al legado recibido fueron las principales conclusiones del IX Encuentro Fórum de la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (Acefam). Un evento que reunió el fin de semana en Santander a más de 50 jóvenes empresarios familiares procedentes de distintas asociaciones territoriales (Madrid, Andalucía, Aragón, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha) para reflexionar sobre los desafíos que afrontan los miembros más jóvenes en este tipo de compañías.

