Regma, Persán, Delaviuda y Granalu ilustran a jóvenes empresarios familiares cántabros

La progresiva profesionalización de la gobernanza, la priorización del bien común en la empresa por encima de los intereses particulares de los miembros de la ... familia, así como la constancia y la capacidad de adaptación sin renunciar al legado recibido fueron las principales conclusiones del IX Encuentro Fórum de la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (Acefam). Un evento que reunió el fin de semana en Santander a más de 50 jóvenes empresarios familiares procedentes de distintas asociaciones territoriales (Madrid, Andalucía, Aragón, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha) para reflexionar sobre los desafíos que afrontan los miembros más jóvenes en este tipo de compañías.

La cita, organizada por el Fórum de Jóvenes de Acefam, comenzó con la intervención de Javier Castanedo, subdirector de Regma, y representantes de la cuarta generación de una de las empresas familiares más admiradas de la región.

El encuentro continuó con la participación de Juan Moya, vicepresidente de Persán y uno de los artífices que ha llevado a la empresa sevillana a convertirse en líder europeo en el sector del cuidado del hogar y personal.

Por su parte, Virginia López Guzmán, vicepresidenta no ejecutiva de Delaviuda Confectionery Group, abordó el papel de la gobernanza como clave para la continuidad y su experiencia en la transición en su familia.

La historia de Alberto Guijarro, CEO de Granalu, fue una de las más emotivas. Tras asumir la responsabilidad en 2021, un incendio destruyó su fábrica. Sin embargo, gracias a las personas en plantilla remontó y consolidó su liderazgo nacional en la fabricación de semirremolques de aluminio.