Siemens Gamesa y Evenbytes, ejemplo de simbiosis empresarial del programa Xtela

La relación que une desde hace ya dos años a la histórica Siemens Gamesa de Reinosa con la startup cántabra Evenbytes es el ejemplo perfecto de simbiosis que se busca con el programa de aceleración empresarial Xtela. La planta de fabricación de componentes para turbinas eólicas participó en la convocatoria planteando un reto para el que la pyme tecnológica le ha brindado una solución que actualmente se está implementando en el día a día de la factoría de Campoo con éxito. En concreto, se trata de una aplicación con la que Siemens Gamesa está logrando una mejor gestión de los utillajes —conjunto de herramientas, moldes y dispositivos específicos que se utilizan en la planta para fabricar o montar componentes de manera precisa y repetible—.

Cuando en 2023 el Gobierno de Cantabria lanzó la primera edición del programa de aceleración empresarial Xtela, Siemens Gamesa decidió sumarse como una de las empresas tractoras que planteaban retos. Para ello, se reunieron los distintos departamentos e hicieron una lluvia de ideas para identificar los problemas que creían que podían resolver mediante una solución tecnológica. Finalmente, de todas las opciones puestas sobre la mesa, optaron por avanzar en la interrelación entre los procesistas, almacén y fabricación para llevar un mejor control y organización de los utillajes. «Era lo que vimos que nos iba a dar un mayor rédito a toda la fábrica, son cientos de herramientas y de todos los tamaños posibles y que en muchos casos es difícil tener localizadas porque o están en fabricación o en el cuarto de utillajes», explica Alberto Pindado, responsable de ingeniería industrial de la fábrica de Reinosa. A su vez recuerda que «no era difícil ver algún compañero buscando por planta los utillajes que serían necesarios al día siguiente y sin poder localizarlos».

«Tendemos a pensar que lo mejor está fuera, pero hay empresas en Cantabria que te dan soluciones tecnológicas» Alberto Pindado Ingeniero industrial de Gamesa

Una escena que lleva camino de desterrarse en la fábrica de Reinosa gracias a los resultados del proyecto Xtela. «Desde el programa nos pasaron un listado de 16 startups, tanto de Cantabria como de fuera, que podían ayudarnos y, tras entrevistarnos con todas, optamos por Evenbytes», explica el ingeniero. La decisión la motiva en varios factores: cercanía dado que es de Cantabria; referencias porque habían trabajado con otras empresas industriales de renombre; y, sobre todo, porque les propusieron una solución fácil y que no requería una inversión exagerada. «La opción que nos planteaban no necesitaba desarrollar ningún 'hardware' sino adaptar la aplicación Origamee que ellos ya tenían a nuestras necesidades», concreta Pindado, que al mismo tiempo destaca que «nos gustó que de lo simple hicieron algo complicado».

«Lo más complicado es entender bien la necesidad que tiene una fábrica en la que no has estado antes, después ya todo fluye» Cristina Hervella Desarrolladora Evenbytes

Cristina Hervella, desarrolladora de Evenbytes, señala que «Origamee es una herramienta modular y la adaptamos dependiendo de las necesidades del cliente, es cierto que en esta ocasión sí que hubo que hacer algo todavía más específico porque aunque se había utilizado para inventariado antes no era con algo tan concreto como utillajes». La 'product owner' de Origamee reconoce que «lo más complicado del reto fue entender bien la necesidad que tiene una fábrica en la que no has estado antes, pero una vez que das ese paso lo demás fluye». Y eso, claro, intentando que la herramienta resulte lo más sencilla posible «nosotros siempre queremos que haya el menor número de clics posible, una aplicación debe regalar tiempo a los trabajadores, no quitarlo».

El resultado es un gestor de almacén avanzado que sirve para mejorar la interrelación de los departamentos y la ubicación de los utillajes. Todavía no está implementado al 100%, pero se avanza en esa dirección. «Hay mucho trabajo porque son cerca de 2.000 utillajes los que hay que inventariar», puntualiza Hervella. Aunque ya se empiezan a ver los resultados. «Al menos ya no ves ingenieros corriendo por el taller en busca de una de las herramientas» dice Pindado y reconoce que «muchas veces tendemos a pensar que lo mejor está fuera, pero hay desarrolladores en Cantabria que te dan soluciones». Al respecto Hervella explica que «cada vez son más las empresas de todos los sectores y tamaños que se animan a implementar aplicaciones a problemas de su día a día, incluso panaderías lo están empezando a hacer», aunque incide en que «Cantabria lo está haciendo más tímidamente».

El lunes termina el plazo para presentarse ante nuevos retos La relación que se ha forjado entre Siemens Gamesa y Evenbytes es solo uno de los ejemplos que se han producido dentro de Xtela. El programa ya lleva dos ediciones a sus espaldas y está ahora en el desarrollo de la tercera. De hecho, el próximo lunes 19 de mayo se cierra el plazo para que las startups con menos de ocho años de vida puedan presentarse a alguno de los 38 retos que, en esta ocasión, han presentado 19 empresas tractoras de Cantabria líderes en sus respectivos campos. Sodercán sigue en su objetivo de favorecer la relación entre compañías de reciente formación y consolidadas para generar un ecosistema empresarial más rico y desarrollado.